Prieš finalą JAV ledo ritulininkai neatsilaikė prieš Švediją

Samuelis Erssonas atrėmė 31 smūgį, o amerikiečiai patyrė pirmąjį pralaimėjimą turnyre prieš artėjantį finalą.

Šios rungtynės nieko nelėmė nei JAV, nei Švedijai: amerikiečiai jau buvo užsitikrinę vietą ketvirtadienio finale prieš Kanadą, kuri anksčiau tą pačią dieną nugalėjo Suomiją, o Švedijai reikėjo Kanados nesėkmės, kad turėtų galimybę patekti į finalą.

Krisas Kreideris jau pirmąją minutę išvedė JAV į priekį, tačiau Gustavas Nyquistas po 12 minučių rezultatą išlygino, o Jesperis Brattas likus mažiau nei minutei iki pirmojo kėlinio pabaigos persvėrė rezultatą Švedijos naudai. Per likusius du kėlinius amerikiečiai turėjo teritorinį pranašumą (32-23 pagal smūgius į vartus), tačiau rezultatas nepasikeitė.

JAV į finalą pateko laimėję pirmas dvi grupės rungtynes prieš Kanadą ir Suomiją.

Amerikiečiai pradėjo rungtynes be vieno svarbaus žaidėjo – Austono Matthewso, o Brady Tkachukas antrajame kėlinyje paliko aikštę po susidūrimo su S.Erssonu.

Brady Tkachuk just left USA’s bench and went to the locker room.



Looked like his left knee hit the goal post and he was in some discomfort. Spoke with a trainer on the bench, took another shift, then left. #4nations #Sens pic.twitter.com/kCHHIV9723