Prieš būsimą kovą – Stanionio varžovo pagyros lietuviui: „Jis yra tikras kovotojas“

Prasidėjus kovos savaitei, V.Ortizas kalbėjosi su „brobible“, kuriam papasakojo apie savo sveikatos problemas, pateikė prognozę Terence‘o Crawfordo ir Errolo Spence‘o dvikovai bei negailėjo gražių žodžių E.Stanioniui.

„Turėjau problemų dėl rabdomiolizės. Ji atsirado todėl, kad seniau turėjau COVID-19. Ilgai nuo to kentėjau, tačiau atlikome didžiulį darbą, kad atsigaučiau, padarėme tai kasdienybe ir dabar jaučiuosi gerai. Dabar jaučiuosi geriausiai per labai ilgą laiką“, – pasakojo V.Ortizas.

Another FOTY contender? 🤔 Give us your two cents about #StanionisOrtizJr below and let us know who you're rockin' with this Saturday.#ThisIsTheMoment #StanionisOrtizJr | LIVE on DAZN July 8th pic.twitter.com/L7oM0UKXax

