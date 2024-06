Priekaištų dėl Kaune neužtikrinto saugumo turėjęs Giedrius Žibėnas: „Ant mūsų buvo metama per daug daiktų“

Po šio laimėjimo finalo serijoje iki trijų pergalių vilniečiai išsiveržė į priekį 1-0. Primename, kad antrosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Vilniuje.

Didžiąją rungtynių dalį pirmavo būtent vilniečiai, tačiau trečiajame kėlinyje spurtą 10:2 surengę Andrea Trinchieri auklėtiniai išsiveržė į priekį (56:54).

Lemiamą ketvirtį iki paskutinių minučių kontroliavo šeimininkai, visgi vilniečiai labai greitai ištirpdė šeimininkų pranašumą ir galiausiai išplėšė pratęsimą (77:77).

Pratęsime vyko atkakli kova, kurioje 1 taško skirtumu triumfavo Giedriaus Žibėno auklėtiniai.

„Nieko šiandien per daug nepadarėme, pergalė yra žaidėjų, nes kiekvienas šiandien kažką atliko, kažką davė komandai. Čia yra grynai žaidėjų pergalė, nes ketvirtajame kėlinyje būnant su minus 10, arba minus 8 trims minutėms likus, turi rodyti charakterį, turi rodyti ekstra gerus charakterio bruožus.

Kodėl laimėjome? Turbūt šiandien kontroliavome priešininkų perimetrą ir todėl jie neturėjo daug atkarpų. Šiandien „Žalgiris“ turėjo tik vieną ilgesnę atkarpą, nes mes nesusimetėme ir jie rado spragų. Komplimentai mano žaidėjams, nes grįžti nuo minus 10 ir išplėšti pergalę pratęsime išvykoje nėra lengva.

Komandos vardu reikia adresuoti kažką LKL'ui, kadangi arenos apsauga turi atlikti žymiai geresnį darbą, kad apsaugotų rungtynių dalyvius. Šiandien tas darbas nebuvo padarytas ir į tą reikia atkreipti dėmesį šioje serijoje.“, – po iškovotos pergalės sakė G. Žibėnas

LKL finalo serijos startas: „Žalgiris“ – „Rytas“ (25 nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Rolandas Šmitas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dovydas Giedraitis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) +21 „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dovydas Giedraitis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Edgaras Ulanvoas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Rolandas Šmitas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgirio“ fanai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Gytis Radzevičius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Giedrius Žibėnas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Rytas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Lukas Lekavičius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Edmondas Sumneris (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

(25 nuotr.) FOTOGALERIJA. LKL finalo serijos startas: „Žalgiris“ – „Rytas“

Ar jūsų rezultatas parodo, kad nesvarbu kiek turi poilsio, o svarbiausia kiek stipriai kovoji?

Kamuolių atkovojimo skaičius ne visada atskleidžia tą kovą, atskleidžia ir tai, kiek tu prameti tų metimų, kiek tų progų yra. Tos mūsų energijos šiandien ir žaidėjų atsidavimo tai tikrai nenumenkina. O ar dienų „Žalgiris“ turėjo daugiau, ar mes mažiau, nemanau, kad tokiose rungtynėse kažką lemia. Tai yra finalas ir visi žaidžia iš paskutinių, ką turi, per skausmus ir visi nori laimėti.

Ar galima sakyti, kad kai nėra Keenano Evanso, Lukas Lekavičius tampa žaidėju, kurį yra svarbiausia išjungti?

Jeigu kalbant apie šias rungtynes, tikrai taip, nes Lukas tempė komandą. Reikia pripažinti, kažkur ir sunkesniais metimais, kažkur ir mūsų klaidų buvo. Bet be Luko Lekavičiaus „Žalgiris“ turi ir kitų labai gerų gynėjų, kurie kitose rungtynėse gali atsiskleisti. Būtent todėl turime išlikti atidūs ir budrūs.

Marcusas Fosteris strigo visų rungtynių metu, buvo ir jo skubotų sprendimų.

Turbūt, kad ir ką bevalgytų, linkiu tą patį valgyti ir toliau.

Dažnai kartojote, kad laukiate rungtynių, kurias laimėsite per gynybą. Ar šiandien jos ir atėjo?

Panašu, nes prieš pratęsimą buvo 77 taškai. Tai rodo, kad šiandien buvo labiau gynybinės rungtynės, kas ir pačiam „Žalgiriui“ buvo patogiau. Šiandien didžiavomės tais stopais, mėgavomės jais ir kentėjome gynyboje per negaliu. Patys kažko neįmetėme, bet patys kažkur kompensavome kitoje aikštės pusėje, nes nenorėjome jiems duoti tų atkarpų, kur visa arena kyla iškarto ir eina ant sparnų.

Likus 30 sekundžių galėjo būti įvairių scenarijų. Ar tikėjotės ten „Žalgirio“ pražangos?

Taip, tikėjomės. Daug scenarijų buvo, norėjome kamuolį laikyti iki pat galo. Norėjome turėti vieną ataką ir pražanga buvo sušvilpta.

Gytis Radzevičius žaidžia tikrai gerą atkarpą. Kaip manote, kiek kontrakto pratęsimas prisidėjo prie to, kad jis žaidžia kaip ant sparnų?

Gyčio lyderystė nepriklauso nuo to ar jis kontraktą pratęsė, ar jo nepratęsė. Jis vienas iš mūsų lyderių yra jau eilę metų ir su kiekvienomis rungtynėmis tai ryškėja. Jis lyderystę rodo ne tik aikštelėje atsidavimu, bet jau pradeda žymiai dažniau rodyti tą lyderystę ir už aikštelės ribų, kas mums yra labai svarbu.

Tai buvo pirmoji „Žalgirio“ nesėkmė LKL finale nuo 2014 metų. Kokie „Ryto“ šansai šioje serijoje?

Kiekvienos rungtynės bus naujos, bet šioje serijoje mes norime duoti „Žalgiriui“ kuo daugiau įtampos. Žinoma, turime ir mes tos įtampos, nes einame į rungtynes jas laimėti. Bet manau, kad šiek tiek daugiau įtampos turi „Žalgiris“. Ką tai sako apie „Rytą“? Tai sako, kad esame kovotų komanda ir tikrai nieko neatiduosime, rodysime charakterį. Ryškiausias charakterio parodymas, kai atsilieki ir nebadai pirštais vienas į kitą, o visomis jėgomis grįžti į gynybą.

Kas konkrečiai įvyko su arenos apsauga?

Ant mūsų suolo buvo metama per daug daiktų visokių, maisto ir panašiai. Aš to nemačiau, bet po rungtynių pamačiau, kiek buvo aplieta mūsų ofiso darbuotojų ir panašiai. Manau, kad tai nepuošia ir to turime išvengti tiek rungtynėse Kaune, tiek rungtynėse Vilniuje.

Šį sezoną R. J. Cole'as buvo labai kritikuojamas dėl banguojančio žaidimo, tačiau dabar panašu atsigauna. Ką galite pasakyt apie jo žaidimą?

Gaila, kad mes žaidėjus visada kritikuojame žiūrėdami į tą sausą statistiką. Gal mes tuo ir skiriamės, kad mes treneriai matome ir neužrašytas statistikas. Jis mums duoda be galo daug, bet labai priklauso nuo to kaip jis pradeda rungtynes. Tai yra mūsų gynybinis varikliukas ir kai mato tai kiti žaidėjai, visi pasikuria. Jis parodo kantrybę, išrenka teisingus taikinius, komunikuoja su treneriais ir visą laiką klausia ko mes norime. Tie dalykai mums yra neįkainojami ir jis yra neįkainojamas.

Kas bus svarbiausia rungtynėse penktadieni?

Tai, kaip mes sureaguosime po pergalės, nes „Žalgirio“ reakcijos mes laukiame ir ji tikrai bus. Reikia teisingai išnaudoti vieną dieną be rungtynių ir padaryti teisingas korekcijas, nes 18 klaidų mūsų nepuošia. Turime limituoti tą skaičių. Turime pripažinti, kad šiandien įmetėme ir sunkių metimų. turime surasti kantrybės daugiau puolime ir saugoti baudos aikštelę žymiai geriau negu šiandien.

Kokią įtaką „Žalgirio“ žaidimui turi L. Lekavičius, kai nėra K. Evanso?

L. Lekavičius šiemet prieš mus žaistose trejose rungtynėse metė 78 procentus tritaškių. Taigi, mes žinojome kaip jis žaidžia prieš mus ir nežinau kiek esame gynybų išbandę prieš jį. Bandysime toliau, bet pasikartosiu, kad šiandien jis labai daug reiškė komandai, tačiau „Žalgirio“ yra ir daugiau elitinių žaidėjų, kurie L. Lekavičiui nesužaidus gali pasiimti ant savęs.

Pirmas mačas be K. Evanso. Kokius pagrindinius skirtumus pamatėte pas juos?

Mažiau nuspėjama komanda. Gal netgi ir geriau besiginanti.