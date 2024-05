Prie „Valencia“ ekipos ilgam jungiasi Ispanijoje žibėjęs gynėjas

Skelbiama, kad Valensijos klubas pasirašė trejų metų sutartį su Jeanu Montero, kuris praėjusį sezoną gynė Andoros „MoraBanc“ ekipos garbę.

Pranešama, kad per pirmąjį sezoną 20-metis 188 cm ūgio gynėjas uždirbs 800 tūkst. eurų, antrąjį – 900 tūkst., trečiąjį – 1,5 mln.

Praėjusį sezoną J.Montero Ispanijos čempionate per 26 minutes fiksavo 15,7 taško, 3,6 atkovoto kamuolio, 5 rezultatyvių perdavimų ir 18 naudingumo balų statistiką.

ÚLTIMA HORA: El acuerdo entre Jean Montero y Valencia Basket es por tres temporadas.



Deal between Jean Montero and Valencia Basket is a three-year. @Urbodo first to report about close to sign it.



800k. - 900 k. - 1,5 k. are the numbers of the deal.