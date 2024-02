Premjerė susitiko su pergalėmis džiuginančiais Lietuvos neįgaliųjų rinktinės nariais

„Labai ačiū Jums už padovanotą džiaugsmą Jūsų pasiekimais ir Lietuva, kurios vėliava ne kartą kilo ir himnas ne kartą skambėjo pastarosiose žaidynėse. Baltai pavydžiu Jūsų valios, užsidegimo lipti per save, per apribojimus, kartais ir per nepalankias nuomones ar stereotipus. Įvairiose sferose nestinga išankstinių nuomonių apie tai, kas ką padaryti gali arba negali, kol paaiškėja, kad stebuklus gali kurti ne tik Dievas, bet ir žmogus – per savo valią, pasiryžimą ir įsitikinimą, kad jeigu labai nori ir sieki gero, neįmanomo nėra. Linkiu Jums visokeriopų pergalių ateityje, linkiu nustebinti ne tik kitus, bet ir, pirmiausia, save“, – sakė sveikinimo žodį tarusi premjerė I. Šimonytė.

Įžanginį žodį taip pat tarė Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis Skučas, susitikime aptarti sportininkų ateities planai, sąlygos žmonių su negalia sportui ir fizinio aktyvumo skatinimo svarba.

Nors kiekvienam dideliam pokyčiui reikia laiko, būtent žmonių su negalia pavyzdys, jų sportiniai pasiekimai ir rodoma valia padeda šiems pokyčiams įgauti pagreitį, sakė premjerė I. Šimonytė.

Praėjusių metų gruodžio 2-9 dienomis Tailande vykusiose žaidynėse dalyvavo 1200 sportininkų su fizine negalia iš 53 pasaulio šalių. Lietuvos rinktinės atstovai – iš viso 19 sportininkų ir trys lydintieji treneriai – varžėsi plaukimo ir lengvosios atletikos rungtyse. Žaidynėse iškovoti 4 medaliai plaukimo ir 25 medaliai lengvosios atletikos rungtyse.

2022 m. gegužę Vyriausybės sprendimu valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams už paralimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse iškovotas 1–4 vietas padidintos daugiau nei tris kartus. Nuo 2025 m. kurčiųjų žaidynių ir 2028 m. paralimpinių žaidynių valstybės premijos negalią turintiems sportininkams bus lygios tokias pat vietas olimpinėse žaidynėse iškovojusių sportininkų premijoms. Taip pat nuo šių metų 12 proc. didėja valstybės stipendijos ir premijos už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus.