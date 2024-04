„Premier“ lygą krečia skandalas – du žaidėjai įtariami prievartavimu

Abu 19 metų žaidėjai buvo suimti savaitgalį po to, kai tariama auka kreipėsi į policiją. Po to pareigūnai užsuko į klubo stadioną ir pasikalbėjo su vienu iš žaidėjų.

Jis buvo išvežtas iš aikštės klubo į netoliese esančią policijos nuovadą, kur buvo oficialiai suimtas dėl įtarimų užpuolimu ir bendrininkavimu išžaginant.

Šaltinių teigimu, po trumpos apklausos jam buvo leista palikti stadioną, o vėliau tą pačią naktį jis buvo suimtas.Devyniolikmetis žaidėjas naktį praleido kameroje, o vėliau buvo apklaustas detektyvų.

Jo komandos draugas, taip pat 19 metų, buvo suimtas kitą dieną ir apklaustas dėl įtarimų išžaginimu.

Two Premier League stars arrested over 'rape' are suspended by their club pic.twitter.com/xdRFun4L2g

REKLAMA