Prancūzijos futbolo taurės ketvirtfinalyje – Icardi „hat-trickas“ ir triuškinama PSG pergalė

Mauro Icardi jau 9-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir išvedė PSG į priekį 1:0.

Vincentas Manceau 23-ąją minutę nukreipė kamuolį į savus vartus ir padvigubino PSG ekipos pranašumą 2:0.

Neymaras 65-ąją minutę pasiuntė kamuolį į tuščius likusius vartus ir dar labiau padidino pranašumą 3:0.

Netrukus M.Icardi du kartus iš eilės šiame susitikime nuginklavo vartininką, o PSG iškovojo užtikrintą pergalę 5:0.

FULL-TIME: @PSG_English 5-0 Angers SCO



We qualify for the @coupedefrance semi-final in emphatic style with an impressive display of attacking football! #PSGSCO



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/ucuwZSGGxX