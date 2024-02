Prancūzijos futbolo rinktinės žvaigždė sulaukė ketverių metų diskvalifikacijos

Prancūzas negalės rungtyniauti iki 2027 m., kai jam bus beveik 34 metai. Tokia nuobauda jam skirta po to, kai 2023 m. rugpjūtį P. Pogba neleistinų medžiagų testai buvo teigiami.

Pranešama, kad Italijos nacionalinis antidopingo tribunolas „Juventus“ saugui už dopingo vartojimą buvo skirta ketverių metų diskvalifikacija.

Pranešama, kad futbolininkas apskųs sprendimą Sporto arbitražo teismui.

Paul Pogba has been banned from football for four years for using a performance-enhancing drug pic.twitter.com/FqD3IwhO8K