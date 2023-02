Prancūzijos futbolo rinktinėje karjerą baigia pasaulio čempionas Varane‘as

29-erių futbolininkas sužaidė 93 rungtynes su Prancūzijos futbolo rinktine. Svarbiausios jo pergalės su šalies komanda – 2018 m. pasaulio futbolo čempionato taurė ir pergalė UEFA Tautų lygoje.

„Dešimtmetį atstovauti mūsų gražiai šaliai buvo vienas didžiausių mano gyvenimo apdovanojimų“, – sakoma R. Varane'o pranešime.

„Kiekvieną kartą, kai vilkėdavau tuos mėlynus marškinėlius, jausdavau didžiulį pasididžiavimą, pareigą atiduoti viską, žaisti iš širdies ir laimėti kiekvieną kartą, kai išeidavome į aikštę.“

Šiuo metu „Manchester United“ žaidžiantis gynėjas buvo pagrindinis Prancūzijos rinktinės narys nuo tada, kai debiutavo 2013 m.

