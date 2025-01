Prancūzijoje dominavusi „Partizan“ pergalėmis pasivijo „Žalgirį“

Kertinis rungtynėse buvo pirmas ir trečias rungtynių ketvirtis per kuriuos Belgrado krepšininkai kartu sudėjus pelnė net 60 taškų.

Antrojo ketvirčio pabaigoje ASVEL mažino savo atsilikimą iki 5 taškų po septintojo Nando De Colo pelnytojo taško, o į didesnę duobę Pierrico Poupet auklėtiniai krito trečiajame, kada sužaidus 4 kėlinio minutes po Brandono Davieso tritaškio pirmavo jau 40:59.

Ketvirčio pabaigoje skirtumas dar didėjo iki 29 taškų, kai galingai greitoje atakoje po „alley-oop“ perdavimo įkrovė jau 18-ąjį tašką pelnęs Tyrique Jones'as 43:74.

Tyrique Jones goes for the BIG SLAM🔥@PartizanBC #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/DpOdhdwwMr