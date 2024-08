Prancūzija olimpinių žaidynių ketvirtfinalyje eliminavo argentiniečius, aiškios pusfinalio poros

Jeanas-Philippe Mateta sužaidus vos penkias minutes standartinės situacijos metu puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė šeimininkus į priekį 1:0.

Michaelis Olise rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros nusprendė užfiksuoti pražangą ir antrasis prancūzų įvartis liko neįskaitytas. Teisėjas besibaigiant susitikimui pridėjo net dešimt minučių, tačiau argentiniečiams išsigelbėti taip ir nepavyko.

Prancūzai dar prieš rungtynes nušvilpė Argentinos himną, švilpimas girdėjosi ir kiekvieną kartą argentiniečiui palietus kamuolį.

J.P.Mateta šventė su kapitonu Alexandre Lacazette'u patekimą į pusfinalį, kai vėliau pastebėjo susirėmimą po finalinio švilpuko. A.Lacazette‘as kartu su Thierry Henry ir Javieru Mascherano padėjo numalšinti kilusią sumaištį.

„Nuėjau paspausti rankos varžovų treneriui ir staiga pamačiau, kad vyksta daug dalykų. Man nepatinka matyti tokius dalykus. Tai nebuvo būtina“,- po rungtynių žurnalistams sakė T.Henry.

Prancūzijos rinktinė olimpinių žaidynių futbolo pusfinalyje susitiks su Egiptu, kuris iš tolimesnių kovų eliminavo Paragvajų.

Tuo tarpu kitame pusfinalyje susitiks Marokas, kuris 4:0 sutriuškino JAV ir Ispanija, kuri užtikrintai 3:0 nugalėjo Japonijos futbolininkus.

