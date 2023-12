Krepšinio statistikos ekspertas Darius Garuolis teigia, kad per devynerias sužaistas rungtynes skirtumas tarp tarpusavyje žaidusių komandų buvo vos 3,89 taško.

Iki šio Eurolygos turo atkakliausios kovos turnyre buvo praėjusiame sezone (14-ame ture). Tąsyk skirtumų tarp komandų vidurkis siekė 4,78 taško.

2023-24 #EuroLeague Round 12 winning margin was just 3.89 points on average - all-time EuroLeague record.😱🔥 pic.twitter.com/4cLjsD0F0K