Poilsio Mariui Grigoniui suteikusi „Panathinaikos“ įveikė Graikijos lygos vidutiniokus

Vos 19 minučių aikštėje praleidęs Panagiotis Kalaitzakis su 16 taškų buvo rezultatyviausiu rungtynių krepšininku.

Lietuvoje karjeros pradžioje rungtyniavęs P. Kalaitzakis taip pat sukūrė gražiausią rungtynių epizodą, kai ore dėjimu pataisė netaiklių Kendricko Nunno metimą.

WOW😱



Panagiotis Kalaitzakis with the put back dunk against Karditsa😤#basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #karditsa #greece pic.twitter.com/tz0HxWw9Ug