Po triumfo Eurolygoje – MVP tapusio Tavareso pagyros treneriui: „Turite jo atsiprašyti“

Mačo nugalėtoją lėmė taiklus Sergio Llullo metimas likus trims sekundėms iki rungtynių pabaigos. Graikai dar turėjo laiko atsakymui, bet metimas skriejo pro šalį.

Finalo ketverte ryškiausiai žibėjo „Real“ aukštaūgis Walteris Tavaresas, kuris buvo pripažintas šio renginio naudingiausiu žaidėju (MVP).

Finale prieš Pirėjo „Olympiakos“ klubą vidurio puolėjas pelnė 13 taškų, atkovojo 10 atšokusių kamuolių ir surinko 20 naudingumo balų.

Po mačo MVP visas pagyras ir gražiausius žodžius skyrė Ch. Mateo, kuriam tai pirmasis sezonas prie klubo vairo.

„Sunku apibūdinti tai, kas įvyko. Šiuo metu yra daug emocijų. Sveikinimai treneriui, jis kentėjo daugiau nei mes bandydamas suburti mus kaip komandą. Visada sunku treniruoti ar žaisti Eurolygoje pirmą sezoną. Sveikinimai jam, jis mumis tikėjo, nes tikrai kai kurie netikėjo.

Treneris mumis pasitiki ir jis nusipelno pergalės. Jūs turėtumėte jo atsiprašyti, nes daug kas jį kritikavote, abejojote. Vis būdamo minimi kitų komandų treneriai, bet ne jis. Treneris šios pergalės nusipelno labiausiai. Jis yra vienas geriausių mano sutiktų žmonių“, – sakė W. Tavaresas.

Paklaustas apie ilgalaikius komandos tikslus, jis dar kartą atidavė pagarbą treneriui.

„Jis mumis labai rūpinosi ir spaudė būti geresniais, geriausiais, kokie galime būti, o suklydus skatino nenuleisti galvos bei kautis toliau. Jis visada kartojo, kad darbas gynyboje suteikia pasitikėjimo bei tai suveikė“, – teigė W.Tavaresas.

„Sezonas sunkus (asmeniškai, – aut. past.), bet labai padėjo medikų komanda. Turėjau įvairių problemų, bet žinau, kad treneris visada manimi pasitiki, ypač puolime. Tad turiu daryti savo darbą ir toliau. O traumos nutinka, sezonas ilgas, bet turi grįžti ir padėti komandai. Kiekvienas mačas vis kita istorija“, – pridūrė jis.

Tuo tarpu Madrido ekipos treneris Ch. Mateo sunkiai tramdė emocijas.

„Nėra lengva daug šnekėti. Per daug sunkių situacijų sezone, bet laiminga pabaiga su trofėjumi rankoje. Šie vyrukai išliko kartu, kai situacija buvo sunki, jie niekada nepasidavė, nesvarbu, kokia sunki buvo situacija. Visada išliekame gyvi, net ir šiandien įveikėme tikrą krepšinio mašiną. Sureagavome ketvirtfinalyje, atsilikdami 0:2, grąžinome seriją į Madridą, ten taip pat atsitiesėme atsilikdami 18 taškų. Sugrįžome ir pusfinalyje prieš „Barcelona“ . Niekada nepasidavėme. Labai visais didžiuojuosi.

S. Llullo metimas buvo fantastiškas, tai buvo vieninteliai jo taškai rungtynėse. Didžiulė pagarba ir varžovams, „Olympiacos“ ir G. Bartzokas šiemet nuveikė puikų darbą“, – spaudos konferencijoje po mačo sakė Ch. Mateo.

„Šiuo metu noriu palikti viską būtent čia. Kitą savaitę žaisime kitas rungtynes, tada žiūrėsime. Dabar noriu atsipalaiduoti, išgerti vieną alaus, na, gal du ir žiūrėsime, ką atneš rytdiena. Esmė ta, kad turi kontroliuoti tai, kas priklauso nuo tavęs“, – paklaustas apie jam anksčiau sezone išsakytą kritiką sakė Ch.Mateo.

Ch. Mateo kartu buvo paklaustas apie komandų veteranus, kurie ir vėl lemiamu metu griežė pirmais smuikais, treners atsakė: „Jie buvo tobuli. Jei kažkas nutikdavo negerai, visi padėdavome W. Tavaresui, o veteranai tai išmano geriausiai. Jie žino ir kaip padėti sau, kaip žaisti zoninėje gynyboje, kaip išlikti šviežiems iki pabaigos, kada ir ką tiksliai reikia daryti. Jaučia tuos momentus.

Šiandien .S Rodriguezas žaidė net daugiau nei tikėjausi, bet viską atliko gerai. Sezono pradžioje jis nežaidė daug, nes 90 rungtynių per sezoną yra tiesiog per daug. Turime riboti krūvį, o veteranai sužibės, kai to reikės labiausiai“.