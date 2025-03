Po trejų metų pertraukos sugrįžęs K.Thurmanas brutaliai nokautavo B.Jarvisą ir reikalauja kovos su T.Tszyu

Trečiojo raundo viduryje K.Thurmanas pasiuntė B.Jarvisą ant grindų galinga smūgių kombinacija, kurią vainikavo stiprus smūgis iš apačios.

Teisėjas nutraukė šią pussvidutinio svorio kategorijos kovą netrukus po to, kai amerikietis dar kartą pasiuntė B.Jarvisą į nokdauną – šįkart pribloškiančiu kairės rankos kabliu į galvos šoną.

DAMN



Keith Thurman smelled 🩸



Then he calls out TIM TSZYU#BOXINGnBBQ#Boxing #ThurmanJarvispic.twitter.com/MvQaBNZXj3

