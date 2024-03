Po puikaus pasirodymo pasaulio čempionate Allison Reed apėmė dviprasmiški jausmai: „Šiek tiek liūdna“

Šių metų Europos čempionato bronzos medalininkai – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed – startavo sėkmingai. Lietuvos pora pelnė 80,99 balo už ritminę programą ir vos nepagerino karjeros rekordo (81,19).

S. Ambrulevičius ir A. Reed ritminį šokį atliko netgi sėkmingiau nei bronziniame čempionate Kaune (80,73) bei įsitaisė 6-oje vietoje.

A. Reed po pasirodymo užvaldė dviprasmiškos emocijos. Sportininkė džiaugėsi rezultatu ir apgailestavo, kad tai buvo paskutinė proga parodyti šią puikią ritminę programą, nes kitam sezonui bus ruošiamas naujas pasirodymas.

„Šiek tiek liūdna, jog tai buvo paskutinė galimybė parodyti šią ritminę programą. Man ji labai patiko. Su šia ritmine programa turėjome nuostabų sezoną.

Laikotarpis po Europos čempionato buvo nuostabus, bet, tuo pačiu, kiek beprotiškas. Turėjome labai daug veiklos, buvome kviečiami į įvairiausius renginius. Tai buvo šauni patirtis“, – „Golden Skate“ sakė A. Reed.

