Po praleistų dopingo testų grįžęs Brooksby sensacingai laimėjo ATP 250 turnyrą Hiustone

J. Brooksby dėl žemo reitingo turėjo turnyrą pradėti nuo kvalifikacijos, į kurią pateko tik gavęs vardinį kvietimą.

Pirmasis setas klostėsi labai permainingai. J. Brooksby startavo fantastiškai (4:0), bet išbarstė visą persvarą (4:4) ir vos neatsidūrė besivejančiojo vaidmenyje, nes devintajame geime F. Tiafoe turėjo „break pointą“. Tąkart J. Brooksby atsilaikė, o dešimtajame geime susikūrė „set pointą“ ir jį realizavo varžovo padavimų metu.

Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J. Brooksby. Jei ketvirtajame geime F. Tiafoe spaudimą dar atlaikė, tai šeštajame ir aštuntajame geimuose pralaimėjo savo padavimų serijas.

24-erių J. Brooksby ATP turo turnyro finale žaidė 4-ą kartą ir pirmą sykį tapo nugalėtoju. Jam atiteko 250 reitingo taškų ir 103,455 tūkst. JAV dolerių.

Nuo 1990 m., kai buvo sukurtas ATP turas, J. Brooksby tapo trečiu žemiausiai reitinguotu žaidėju, laimėjusiu turnyrą. Pergalė finale jį pakėlė iki 172-os reitingo pozicijos.

507 - Since the inaugural season of the ATP Tour in 1990, Jenson Brooksby (#507) is now the third-lowest ranked player to win an ATP event after Marin Cilic (#777, Hangzhou 2024) and Lleyton Hewitt (#550, Adelaide 1998). Return.#USClay | @mensclaycourt @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/2mSZcENLsY