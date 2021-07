Po pralaimėjimo italams – siaubas Londono gatvėse

Daugiau nei 60 tūkst. sirgalių paliko „Wembley“ stadioną dar prieš komandoms įteikiant medalius ir italams iškeliant taurę, o dar daugiau sirgalių rungtynes stebėjo mieste ir taip pat po nesėkmingų rungtynių patraukė į gatves.

Skelbiama, kad policija sulaikė 49 sirgalius bei buvo sužeista 19 pareigūnų.

„Mūsų policijos operacija Euro 2020 finale artėja prie pabaigos. Ačiū dešimtims tūkstančių gerbėjų, kurie turėjo gerą nuotaiką ir elgėsi atsakingai“, – skelbiama policijos pranešime. „Per visą dieną areštavome 49 žmones. Apmaudu, tačiau 19 mūsų pareigūnų buvo sužeista, kai jie susidūrė su minimiomis. Tai visiškai nepriimtina. Didelis ačiū mūsų pareigūnams ir kolegoms visame Londone už jų indėlį į saugumą.“

Didelė minia žmonių elgėsi ne itin draugiškai. Leičesterio aikštėje buvo matyti minios, laidančios pirotechniką, tuo tarpu Trafalgaro aikštėje buvo bandoma šturmuoti visų norinčių nesutalpinančią fanų zoną. „King Cross“ stotis buvo uždaryta ir evakuota po gaisro pavojaus, kurį sukėlė sirgaliai, panaudoję pirotechniką.

Internete jau anksčiau pasirodė vaizdo įrašai, kaip didelis būrys sirgalių bandė veržtis į „Wembley“ stadioną be bilietų.

Pirmadienio rytą internete šmėžuojančiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip didžioji dalis gatvių nusėtą šiukšlėmis ir sudaužytais stiklais.

Frustratingly, 19 of our officers were injured while they confronted volatile crowds. This is wholly unacceptable.



A big thanks to officers across London and our blue light colleagues for their part in keeping Londoner's safe and moving tonight.#Euro2020 — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021

People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/qwqWrXAUsc — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 11, 2021

Leicester Square the morning after England's Euro 2020 loss to Italy. Litter and broken glass covers the streets along with a few dejected England fans.



English football fans being English football fans.

Even before the loss or win.#EURO2020 pic.twitter.com/oQvSpCKQ1M — Abhishek Baxi (@baxiabhishek) July 11, 2021

if you have time, please go to saka, rashford and sancho's instagram accounts and leave them something beautiful to override the hate speech that's aleady there. thank you. say no to racism and spread love. ❤️ pic.twitter.com/s1TZouFHh6 — #diaryofnasawali (@nasawali_phame) July 12, 2021

Ticketless England fans managed to jump the perimeter walls and force their way into Wembley Stadium ahead of the Euro 2020 final. pic.twitter.com/lfaSwvzd3Q — LBC News (@LBCNews) July 12, 2021