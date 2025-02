Po nenusisekusio finalo Lietuvos čiuožėjai neslėpė optimizmo: „Stengiamės vis gerinti laisvąją programą“

Ritminėje programoje mūsiškių rezultatas buvo 5-as, o laisvojoje – 7-as (117,99). S.Ambrulevičius ir A.Reed pagerino visus 3 savo sezono rekordus. Deja, priartėti prie praėjusiame sezone pasiektų karjeros aukštumų nepavyko.

„Jaučiamės gerai. Visa tai tėra kelionės link didžiojo mūsų tikslo – kitų metų olimpiados – dalis. Stengiamės toliau tobulėti ir vis gerinti šią laisvąją programą. Manome, kad ją išpildome vis geriau, vis atliekame tam tikrus pakeitimus, be to, man vis geriau sekasi padažyti Sauliui akis“, – sakė A.Reed.

S.Ambrulevičius pažymėjo, kad jam įvaizdį teko keisti dėl naujosios programos: „Dėl šios programos ant ledo lipu padažytomis akimis. Dabar aš tik dar labiau žaviuosi moterimis, kurios kiekvieną kartą pasidaro makiažą“.

„Kitą savaitgalį mūsų laukia „Egna Dance Trophy“ varžybos, tad tiesiai ten ir keliausime, o vėliau visą dėmesį sutelksime į pasiruošimą pasaulio čempionatui. Pirma sezono pusė buvo labai intensyvi tiek dėl vienų varžybų po kitų, tiek dėl įvairių dalykų už sporto ribų. Laukiu progos grįžti namo į Monrealį, ten keletą dienų praleisti su draugais bei šeima, o tada ramiai ruoštis pasaulio čempionatui“, – pridėjo A.Reed.

Allison Reed / Saulius Ambrulevicius 🇱🇹 117.99 / 196.66



Alison: “We’re feeling good. This is all a journey on our big goal, which is competing at the Olympic Games in Milan. And we’re on the journey towards it. We want to keep building, we want to keep improving, we want to work… pic.twitter.com/C2pSe9rzAp