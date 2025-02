Po Mbappe „hat-tricko“ – Ancelotti pagyros: „Jis turi kokybės pasiekti Ronaldo lygį“

Tonusą rungtynėse sąvajai komandai K. Mbappe uždavė jau 4 susitikimo minutę, kai greitoje atakoje perkėlė kamuolį per vartų sargą Edersoną ir versdamas Pepą Guardiolą susigriebti už galvos.

Po rungtynių rungtynių geriausiu žaidėju tapęs prancūzas pareiškė, kad jo sezonas turėtų būti vertinamas tik pagal iškovotus trofėjus, o ne įvarčius.

„Nenorėjau čia atvykti ir žaisti blogai, – „Movistar“ kanalui sakė M.Mbappe, paklaustas, kaip jam pavyko pakeisti sezono eigą po vangios pradžios. –Įgyvendinti savo svajonę buvo viena, bet aš norėjau žaisti gerai, norėjau apibrėžti savo erą, įrašyti savo vardą į „Real“ istoriją. Turėjau žaisti su šarmu“.

Tai buvo pirmasis prancūzo „hat-trickas“ „Santiago Bernabeu“ stadione atstovaujant Madrido „Real“ ekipą. Atstovaudamas „Paris Saint-Germain“ jis Čempionų lygoje yra mušęs du – prieš „Barcelona“ ir „Club Brugge“. REKLAMA Vieną „hat-trickas“ jis jau buvo pelnęs ir La Liga pirmenybėse žaidžiant išvykoje prieš „Real Valladolid“.

Mbappe’s looking back at Gvardiol after absolutely cooking him still has me in tears pic.twitter.com/ZfUzMEcxhe