Po istorinio triumfavo Lėverkuzene fanai šturmavo aikštę, treneris išmaudytas aluje

Ekipai iš Lėverkuzeno titulą atnešė pergalė 5:0 prieš „Werder“ klubą. Po šios akistatos, likus penkiems turams iki pirmenybių pabaigos Xabi Alonso auklėtiniai tapo nepavejami – jie artimiausius varžovus lenkia jau 16 taškų.

Ši pergalė pažymėjo pirmąjį „Bayer“ titulą Vokietijos čempionate per visą klubo istoriją. Iškart po finalinio švilpuko šios komandos fanai šturmavo aikštę.

The moment Bayer Leverkusen fans stormed the pitch after WINNING their first ever Bundesliga…



👏👏👏 pic.twitter.com/9Ee6TwZL3y