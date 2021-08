Po ilgos tylos su žurnalistais kalbėjusi Naomi Osaka nesulaikė ašarų

„Cincinnati Masters“ turnyre dalyvausianti N.Osaka į pirmuosius klausimus atsakė sklandžiai, tačiau klausimą uždavus „Cincinnati Enquirer“ sporto apžvalgininkui Paului Daugherty, N.Osaka neatlaikė ir pravirko bei kuriam laikui pasitraukė iš spaudos konferencijos.

Žurnalistas paklausė N.Osakos apie pusiausvyrą tarp žiniasklaidos naudojimo reklamuoti save bei tuo pačiu nenori kalbėti su ta pačia žiniasklaida tam tikromis aplinkybėmis.

Interviu ištrauka:

P.Daugherty: Jūs nesidžiaugiate dėl pokalbių su mumis, ypatingai tokiame formate, tačiau turite daug išorinių interesų, kuriuos teikia žiniasklaidos platforma. Mano klausimas būtų apie tai, kaip suderinti šiuos du dalykus ir ar norėtumėte pasidalinti kažkuo, ką kalbėjote su Simone Biles?

N.Osaka: Kai klausiate, kad aš nesidžiaugiu dėl bendravimo su jumis, ką turite omenyje?

P.Daugherty: Na, jūs sakėte, kad jums ypač nepatinka spaudos konferencijos formatas, tačiau tai yra plačiausiai naudojama komunikacijos su žiniasklaida priemone ir galimybė perduoti savo nuomonę visuomenei.

N.Osaka: Tai įdomu. Na... Atsiprašau, aš galvoju...

Po šios akimirkos spaudos konferencijos moderatorius pasiūlė N.Osakai pereiti prie kito klausimo, tačiau tenisininkė mielai tęsė.

N.Osaka: Mane labai domina toks požiūris. Jeigu galėtumėte tai pakartoti, būtų nuostabu.

P.Daugherty: Klausimas buvo toks, kad jums ypač nepatinka bendrauti su žiniasklaida, ypač tokiu formatu. Jūs sakėte, kad yra geresnių būtų tai padaryti ir mes norėtume tai išmėginti. Mano klausimas yra ne tik apie tenisą, bet ir kitus interesus, kuriuos turite dėl platformos, kurią jums pateikia žiniasklaida. Kaip jūs manote, ar galėtumėte geriau suderinti šiuos dalykus?

N.Osaka: Tai yra kažkas, ko negaliu kalbėti už visus ir galiu pasisakyti tik už save, bet nuo mažens manimi žiniasklaida labai domėjosi ir tai buvo dėl to, kaip aš žaidžiau. Visų pirma, aš esu tenisininkė, todėl daugelis žmonių manimi domisi. Šiuo požiūriu aš skiriuosi nuo daugelio žmonių ir negaliu įtakoti to, kad mano įrašai „Twitter“ tinkle ar kai kurie dalykai, kuriuos aš pasakau, sukuria daug straipsnių. Žinau, kad taip nutinka todėl, jog laimėjau keletą „Didžiojo kirčio“ turnyrų ir turėjau daug spaudos konferencijų, kur nutiko įvairių dalykų. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad nežinau, kaip atrasti balansą.

Naomi Osaka bursts into tears and exits podium while addressing how she has felt since withdrawing from French Open. pic.twitter.com/xBn8XRF8FB