Po finišo nualpusi Slovakijos plaukikė iš olimpinio baseino buvo išgabenta neštuvais

Slovakijos delegacijos atstovas atskleidė, kad T. Potocka nualpo po plaukimo, nes patyrė astmos priepuolį.

Tiesa, 200 metrų kompleksiniu būdu atrankos plaukime T. Potocka finišavo septinta (2 min. 14,20 sek.). Po savo finišo ji išlipo iš vandes ir iš karto nualpo, o jai pagalbą suteikė baseine buvę medicinos darbuotojai.

21-erių sportininkei buvo uždėta deguonies kaukė, vėliau ji išvežta į ligoninę.

Athlete taken off on backboard and apparently getting oxygen. pic.twitter.com/reFmN7kM4J