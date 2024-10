Po daugiau nei pustrečių metų į narvą sugrįžęs Francisas Ngannou iškovojo čempiono diržą

Po dviejų pralaimėjimų bokso ringe F.Ngannou į narvą sugrįžo pergalingai ir greičiau nei per 4 minutes nugalėjo buvusį PFL sunkiasvorių sezono laimėtoją 34-erių metų brazilą Renaną Ferreirą (13-4).

Praėjus vos minutei F.Ngannou parvertė R.Ferreirą ant žemės. Nors F.Ngannou nepavyko atlikti skausmingo veiksmo, tačiau po kurio laiko kamerūnietis paleido ne vieną pavojingą smūgį į varžovo galvą ir privertė jį atsukti nugarą bei dengtis veidą.

Nors R.Ferreira stengėsi uždengti veidą ranka, tačiau daugelis F.Ngannou smūgių pasiekė tikslą ir galiausiai jo rankos tapo nuleistos, o teisėjas turėjo nutraukti kovą.

Po pergalės F.Ngannou nepuolė džiaugtis, tiesiog tupėjo šalia narvo krašto ir sunkiai tramdė emocijas. Tai jam buvo pirmoji kova po to, kai jis neteko vos 15 mėnesių sūnaus Kobe. Apsikabinęs su savo komanda, F.Ngannou negalėjo sulaikyti ašarų.

