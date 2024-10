Plojimų jūroje „Žalgiris“ pagerbė legendinį trenerį Vladą Garastą

Prieš rungtynes apie V. Garastą arenoje buvo parodytas specialiai apie trenerį sukurtas video, o didžiosios pertraukos metu įteiktas jubiliejinis „Žalgirio“ 80-mečiui skirtas garbės ženklelis.

„Dėkoju“, – nedaugžodžiaudamas trumpai ir aiškiai sakė V. Garastas.

Paskui tribūnuose susirinkę žiūrovai dėkodami treneriui už visus tuos karjeros metus skandavo „ačiū, ačiū“.

Zalgiris is celebrating its 80th anniversary this season, so each EuroLeague home game will have its own unique theme. Vladas Garastas, the legendary long-time coach of Zalgiris and the driving force behind countless victories, will be honored today! 💚 pic.twitter.com/EENxjh0IyJ