Pirmosiose kontrolinėse rungtynėse „Žalgiris“ iškovojo užtikrintą pergalę

Pirmuosius Lietuvos čempionų taškus pasiruošimo cikle taikliu dvitaškiu nuo lentos pelnė Kevarriusas Hayesas, baudų metimais taškus rinko Edgaras Ulanovas ir Danielius Lavrinovičius, o savo taškų sąskaitą dvitaškiu atsidarė ir po ilgos pertraukos į rikiuotę grįžęs Keenanas Evansas – 7:6. Dar du taškus baudos aikštelėje įsirašė K.Hayesas, Nazas Mitrou-Longas du kartus iš eilės taikliai metė iš toli, o kėlinį užbaigė sėkmingai nugara į krepšį sužaidęs Laurynas Birutis – 17:12.

Antrame kėlinyje du tritaškius pataikė Arnas Butkevičius, L.Birutis įdėjo iš viršaus, dvitaškiu pasižymėjo K.Hayesas, o trečią savo tritaškį smeigė N.Mitrou-Longas – 30:17. Greitą ataką lengvais taškais užbaigė Dovydas Giedraitis, nugara į krepšį rezultatyviai sužaidė K.Hayesas, keturis taškus iš eilės surinko E.Ulanovas, D.Lavrinovičius pataikė tritaškį iš kampo, o beveik su antrojo kėlinio sirena tritaškį smeigė ir E.Ulanovas – 44:30.

Po pertraukos dvitaškius pridėjo K.Evansas ir E.Ulanovas, dviem tolimais metimais pirmuosius savo taškus pelnė Brady Manekas, iš toli taip pat taikliai metė ir N.Mitrou-Longas – 57:32. Iš po krepšio taškus rinko L.Birutis ir K.Hayesas, o A.Butkevičius neklydo prie baudų metimo linijos ir dvitaškiu užbaigė greitą ataką – 65:38.

Vidutinio nuotolio metimu pasižymėjo Lukas Lekavičius, du taškus iš po krepšio pelnė Dovydas Butka, dviejų taškų vertės metimą pataikė B.Manekas, o E.Ulanovas smeigė tritaškį – 74:49. Tritaškį baigiantis atakos laikui įmetė N.Mitrou-Longas, dvitaškiu su varžovo pražanga pasižymėjo D.Lavrinovičius, nelengvus du taškus įsirašė E.Ulanovas, o dvikovą A.Butkevičius užbaigė aštuoniais taškais iš eilės – 90:57.

„Žalgiris“: A. Butkevičius 18 (4/4 trit.), E. Ulanovas 15 (6 rez. perd., 2 per. kam.), N. Mitrou-Longas 15 (5 rez. perd., 5/8 trit.), K. Hayesas 10 (5 atk. kam., 2 per. kam., 3 blk.), B. Manekas 8 (5 atk. kam.), D. Lavrinovičius 8 (5 atk. kam.), L. Birutis 6 (6 atk. kam.), K. Evansas 4, L. Lekavičius 2 (2 per. kam.), D. Giedraitis 2, D. Butka 2, N. Montvila 0.

„7bet-Lietkabelis“: M. Varnas 10, A. Hadžibegovičius 10.