Pirmojo „The Ocean Race Europe“ etapo sąlygos parodys, ką „Ambersail-2“ iš tiesų sugeba

Gegužės 29 d. popietę Lietuvai atstovaujanti „Ambersail-2“ įgula paliko Lorjano krantus ir, buriuodama lenktyniniu režimu, per Biskajos įlanką pasuko atšiauraus Atlanto link. Iš viso pirmajame „The Ocean Race Europe“ etape startavo 12 įspūdingų lenktyninių jachtų – 7 „Volvo 65“ ir 5 IMOCA 60 – kurios šiuo metu jau rungiasi beveik 1400 jūrmylių distancijoje, kuri driekiasi per Biskajos įlanką ir Atlanto pakrantę link Kaškaiso Portugalijoje ir žada buriuotojams ne vieną iššūkį.