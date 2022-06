Pirmasis „Žalgirio“ pirkinys – į Kauną sugrįžta Ispanijoje solidžiai žaidęs Birutis

Iš Ispanijos ACB lygoje rungtyniaujančio „Monbus Obradoiro“ klubo į komandą atvykstantis 24-erių metų vidurio puolėjas Kaune nebus visiškas naujokas – čia jis mokėsi krepšinio paslapčių ir „Žalgirio“ klubui priklausė šešerius metus.

L.Birutis pirmuosius profesionalo žingsnius žengė Kauno „Žalgirio“ dublerių komandoje, o vėliau buvo skolinamas kitiems LKL klubams. Pagrindinėje „Žalgirio“ komandoje jis rungtyniavo 2018–2019 m. sezone, kuriame spėjo debiutuoti ir Eurolygoje.

Tuo metu kelio traumos pristabdytas krepšininkas Eurolygoje per kiek daugiau nei 6 žaidimo minutes vidutiniškai pelnydavo po 2,7 taško. Vietiniame čempionate žalgiriečio vaidmuo buvo solidesnis – per kiek daugiau nei 14 minučių L.Birutis rinko po 7,1 taško ir atkovojo po 3,3 kamuolio per susitikimą.

Dar 2018-aisiais 213 cm ūgio krepšininkas, atstovaudamas Šiaulių ekipai, tapo Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono naudingiausiu žaidėju ir nuo to sezono yra kviečiamas į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę.

„Su Laurynu jau teko dirbti Lietuvos rinktinėje, todėl esu susipažinęs su jo sugebėjimais ir žinau, kad jis gali duoti mums naudos. Prioritetas visada yra lietuviams, todėl esame patenkinti, kad „Žalgirio“ auklėtinis į klubą grįžta iš pajėgaus čempionato Ispanijoje“, – Žalgiris.lt apie komandos naujoką pasakojo ekipos vyr. treneris Kazys Maksvytis.

Sugrįžimu į Kauną pasidžiaugė ir sėkmingai legionieriaus duonos per pastaruosius dvejus metus atsikandęs krepšininkas.

„Kai jau esi žaidęs „Žalgiryje“, visada turi tikslą čia sugrįžti. Ispanijoje sužaidžiau du gerus sezonus ir manau, kad esu pasiruošęs sugrįžti į šitą lygį“, – Žalgiris.lt sakė L.Birutis.

Praėjusiame sezone naujasis žalgirietis Ispanijos čempionate vidutiniškai pelnė po 13,1 taško, atkovojo po 4,8 kamuolio, atliko po 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 15 naudingumo balų per rungtynes, o 2020 m. rugsėjį buvo pripažintas naudingiausiu ACB mėnesio krepšininku.

Kaip praneša „Basketnews.lt“ žurnalistas Donatas Urbonas, L Birutis komandoje greiečiausiai pakeis kitą aukštaūgį Mareką Blaževičių, kuris, net ir turėdamas sutartį dar vieneriems metams, komandą turėtų palikti.