Pilnose chaoso „Formulės 1“ lenktynėse pirmąją pergalę karjeroje šventė prancūzas

Britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) startavo sėkmingai ir ramiai išlaikė pirmą vietą, o už jo kilo tikras chaosas. Jo komandos draugas suomis Valtteri Bottas („Mercedes“) iš antros vietos pajudėjo prastai, prarado daug pozicijų, nesugebėjo sustabdyti bolido ir trenkėsi į britą Lando Norrisą („McLaren“). Šis tada „nuskynė“ olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“), o į visą chaosą dar pateko ir meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“).

Šiek tiek už lyderių kilo ir kitas incidentas. Kanadietis Lance‘as Strollas („Aston Martin“) trenkėsi į monakietį Charlesą Leclercą („Ferrari“). Neįveikus nė pirmojo rato, lenktynės baigėsi V.Bottui, Ch.Leclercui, L.Strollui, S.Perezui ir L.Norrisui. M.Verstappenas nugarmėjo į rikiuotės galą, o lenktynės buvo sustabdytos – parodyta raudona vėliava. Jos metu „Red Bull“ pasistengė „užlopyti“ olando bolidą ir paleido jį atgal į trasą.

Po viso šio chaoso lyderiu tapo prancūzas Estebanas Oconas („Alpine“), lenkęs vokietį Sebastianą Vettelį („Aston Martin“) ir kanadietį Nicholasą Latifį („Williams“). Kol lenktynės buvo sustabdytos, trasa išdžiuvo. Apšilimo ratą važiavę sportininkai kone vienbalsiai sutiko, kad reikia sukti į boksus ir rinktis sausai trasai skirtas padangas. Visi tai ir padarė, išskyrus L.Hamiltoną, todėl lenktynių pratęsimas buvo neįprastas.

Britas vienas stovėjo savo starto vietoje ir laukė užsidegančių šviesų, o visi jo konkurentai stovėjo boksuose ir laukė leidimo pratęsti lenktynes. Britas iš karto suprato, kad tai buvo didelė klaida. L.Hamiltonas, likęs su tarpinėms sąlygoms skirtomis padangomis, važiavo lėtai ir po vieno rato pasuko į boksus.

Per tą laiką jį aplenkė visi pilotai ir britas nugarmėjo į 14-ą vietą. Po klaidos „Mercedes“ pavyko atsitiesti – L.Hamiltonas gana anksti antrą kartą pasuko į boksus, pasirinko kietas padangas ir nuvažiavo puikų ratą, aplenkdamas ratu vėliau stojusius M.Verstappeną ir australą Danielį Ricciardo („McLaren“). Britas demonstravo puikų tempą ir, varžovams sukant į boksus, vis kilo aukštyn.

Po visų pilotų pirmųjų sustojimų L.Hamiltonas jau buvo 4-as. Jį lenkė tik E.Oconas, S.Vettelis ir C.Sainzas. Tiesa, visi varžovai turėjo gerokai „šviežesnes“ padangas, todėl britas, likus daugiau nei 20 ratų, dar kartą pasuko į boksus ir pasirinko vidutinio kietumo padangas.

Britas į trasą grįžo 5-as už ispano Fernando Alonso („Alpine“). L.Hamiltonas ratus važiavo net 2-3 sek. greičiau už visus varžovus ir netruko pavyti ispano.

Visgi, veteranas gynėsi fantastiškai ir ilgai už savęs išlaikė britą, kuris skundėsi komandai varžovo elgesiu. Likus 6 ratams F.Alonso neatlaikė – padarė klaidą ir praleido L.Hamiltoną į 4-ą vietą.

Vėliau britas greitai aplenkė ir C.Sainzą bei pakilo į 3-ią vietą. L.Hamiltonas finišą ir pasiekė 3-ioje pozicijoje. Pirmą karjeros pergalę sensacingai iškovojo E.Oconas, o geriausius laikus prisiminęs S.Vettelis finišavo 2-as.

M.Verstappenas pažeistu bolidu sugebėjo užimti 10-ą vietą ir pelnė paskutinį tašką. Jis taip ir neaplenkė „Williams“ pilotų, uždirbusių pirmuosius sezono taškus.

