„Perduok kamuolį, tu juk ne Messi“: rungtynių metu Joao Felixas sulaukė komandos draugo kritikos

Rungtynėse su „Napoli“ po pirmojo kėlinio „Milan“ atsiliko 0:2, tad pertraukos metu netrūko audringų diskusijų. Televizijos kameros užfiksavo ir pokalbį tarp Kyle`o Walkerio bei Joao Felixo, kuriame anglas mokė savo kolegą.

„Perduok kamuolį juk tu nesi Lionelis Messi“, - portugalui sakė K. Walkeris.

Prastą pasirodymą surengęs J. Felixas netrukus po pertraukos buvo pakeistas, o po jo keitimo „Milan“ žaidimas tapo daug aktyvesnis. Visgi, išgelbėti rungtynių jie nesugebėjo ir pralaimėjo 1:2.

