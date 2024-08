Pepas Guardiola „Man City“ klubo darbuotojus pasiuntė į euforiją – išmokėjo po 10 tūkst. svarų

Iš viso P. Guardiola nudžiugino apie 60-70 klubo darbuotojų.

Portalo onefootball.com duomeninis, per savaitę ispano alga siekia 379 tūkst. svarų sterlingų, o darbuotojų premijoms katalonas skyrė net 700 tūkst. svarų, kas sudaro maždaug pusės mėnesio jo atlyginimą.

Jis yra antras daugiausiai pasaulyje uždirbantis futbolo treneris po jo tautiečio Diego Simenones.

