Futbolo analitiku komandoje dirbantis Linas Treigys kartu su klubu gali pasiekti tai, ko nelabai kas ir tikėjosi šiemet iš „Huddersfield Town“.

Šiaurinėje Anglijos dalyje įsikūręs klubas tikrai nebuvo laikomas favoritu šiemet kilti į „Premier“ lygą. Priešingai, žiniasklaida prognozavo vietą antroje lentelės pusėje.

Štai garsus futbolo leidinys „FourFourTwo“ apskritai klubą regėjo iškrentant į trečiąjį Anglijos divizioną.

Vis dėlto komanda paneigė visas prognozes ir gana stabiliai žaidusi visą sezoną antrajame Anglijos divizione liko trečia.

Tai reiškė, kad „Huddersfield Town“ dalyvaus atkrintamosiose ir dar turi šansų keliauti į „Premier“ lygą. Varžovus iš Lutono įveikęs „Huddersfield Town“ klubas artėjantį savaitgalį legendiniame „Wembley“ stadione kovos dėl vienintelio likusio bilieto į „Premier“ lygą. Jų varžovais bus „Nottingham Forest“.

L. Treigys kartu su komanda pastarąsias dienas praleido trumpoje stovykloje Portugalijoje, o dabar žaidėjai pluša treniruotėse ekipos bazėje namuose ir ruošiasi mačui, kuris neoficialiai vadinamas „pelningiausiomis rungtynėmis pasaulyje“.

To priežastis yra gana paprasta. Skirtumas tarp galimo likimo antroje Anglijos lygoje ir kilimo aukščiau yra didelis.

„Premier“ lygos virtuvėje figuruoja milžiniški pinigų kapšai, kuriuos sudaro įvairios išmokos klubams, pajamos iš televizijos transliacijų, tam tikri finansiniai skatinimo paketai klubams ir t.t.

Pasak „Deloitte Sports Group“ analizės, šių rungtynių ir bilieto į „Premier“ lygą vertė siekia daugmaž 200 mln. JAV dolerių per keletą metų.

O šių išskirtinių rungtynių dalimi bus ir trenerių štabe dirbantis 32 metų lietuvis L. Treigys.

L. Treigys nuosekliai ėjo link to, kur dabar yra. Nors, pasak jo paties, jam visada svarbiausia buvo tiesiog būti futbolo pasaulyje.

Vaikinas bakalauro mokslus baigė Kaune, Lietuvos sporto universitete. Vėliau toliau krimto sporto vadybos mokslus. Bet pabaigus mokslus po bandymo įsitvirtinti Lietuvos sporto padangėje nutarė, kad užsienyje gali gauti reikiamų žinių ir patirčių, jeigu iš tikrųjų nori savo gyvenimą sieti su futbolu ir dirbti šioje srityje.

Iš pradžių sekė etapas Ispanijoje, kur vaikinas savanoriavo futbolo konsultacijų įmonėje. Paraleliai turėdavo rytines treniruotes su „Valencia Soccer Academy“ jaunaisiais futbolininkas.

Kaip sako pats, svarbiausia turėjo stogą virš galvos ir maisto. O jam asmeniškai tikslas buvo ne užsidirbti, bet įgauti patirties.

„Sportu domėjausi visada. Esu kaunietis, tad stebėdavau ir krepšinį, bet futbolas buvo kažkiek arčau širdies. Visada visi turbūt nori būti geriausia savo versija, kažko išmokti. Norėjau tobulėti, daugiau sužinoti, pamatyti, tad ir išvykau. Viskas prasidėjo nuo trumpų Erasmus studijų. Tada savanoriškai dirbau keliuose futbolo organizacijose Ispanijoje. Norėjau būti šalia futbolo, stažuotis, įgauti patirties.

Kartu tobulinau ispanų kalba, nes norėjau mokėti susikalbėti ne tik angliškai“, – kalbėdamas su portalu tv3.lt sakė „Huddersfield Town“ klube dirbantis lietuvis.

L. Treigys greitai gavo progą, kuria negalėjo nepasinaudoti. Netrukus jo karjera pasuko į Angliją. Tiesa, pirmoji karjeros stotelė buvo Lydse.

„Vieną dieną paskambino draugas ir pasakė, kad galimai galiu gauti darbą „Leeds Utd“ klube. Tačiau treneris pirma nori atsiųsti analitinių užduočių, patikrinti mane, pažiūrėti, kaip man sekasi, ką moku. Tad teko atlikinėti įvairias analitines užduotis, viskas truko daugmaž tris savaites. Po to man treneris paskambino ir pasiūlė greit atvykti į klubą. Krūvis tikrai buvo nemažas, buvau įdomioje aplinkoje su kolegomis iš įvairiausių šalių. Man tai buvo puiki terpė mokytis“, – tikino L. Treigys.

Lietuvis daugiau dirbo su „Leeds Utd“ jaunimu, tačiau, kadangi visas personalas buvo tame pačiame ofise, tikrai jautės pilnaverčiu Lydso ekipos nariu.

Tie metai, 2020-ieji, buvo pandeminiai, kai visas sporto pasaulis tiesiog sustojo. Bet klube L. Treigys su kolegomis darbus tęsė toliau, kai jau ir sezonas atsinaujino. Galiausiai Lydso miesto klubas iškovojo kelialapį į „Premier“ lygą, bet lietuvis klube neliko.

Ispanas Carlosas Corberanas buvo tas žmogus, suteikęs vaikinui pirmąjį šansą. Treneris buvo kartu Lydso ekipos U-23 vyr. treneris ir pagrindinės komandos vyr. trenerio asistentas. Ispanas po sezono paliko Lydsą ir tapo vyriausiuoju „Huddersfield Town“ strategu.

„Kadangi jis buvo pirmas žmogus, suteikęs man tokį rimtą gyvenime šansą, tai išėjau kartu su juo. O ir apskritai sporto pasaulyje dažnas atvejis, kai visas trenerių štabas keliauja kartu su vyr. treneriu“, – sakė Anglijoje dirbantis L. Treigys.

Lietuvis pripažįsta, kad yra tarsi „gaisrų gesintojas“. Į jo darbo speficiką įeina ir mačų ir individualiai žaidėjų pasirodymų analizė. Video peržiūos ar kartais ir treniruočių aikštės paruošimas.

Darbo diena kartais prasideda anksti ryte ir baigiasi tik vėlai vakare. Tačiau L. Treigys pridūrė, kad įgyta patirtis leidžia darbus padaryti greičiau.

„Championship“ lygoje turime 46 turus, o dar prisideda taurių rungtynės. Mačų labai daug, tad darbo pakanka“, – tikino L. Treigys.

Ko iš futbolo virtuvės svetur galėtų pasisemti Lietuva?

„Labai plati tema... Mažų detalių daug, bet niekas greitai nevyksta. Jau daug buvo kalbama apie tęstinumą, bet viskam įdiegti reikia daug laiko“, – svarstė L. Treigys.

Paneigusi visas išankstines prognozes „Huddersfield Town“ gali sekmadienį iškovoti bilietą į „Premier“ lygą. Tiesa, klubas stipriausiame šalies čempionate yra žaidęs ne taip ir seniai. Ten praleido 2017-2019 m., paskui vėl iškrito į „Championship“.

„Huddersfield Town“ 2020/21 m. sezone tik per plauką išvengė iškritimo į trečiąjį divizioną (20 vieta iš 24), bet šiame sezone jau demonstravo itin gerus ir, svarbiausia, stabilius rezultatus.

„Nors kai kas ir prognozavo mums net 22-ąją vietą ar net iškritimą, viskas gavosi priešingai – užėmėme trečiąją vietą reguliariame sezone. Teoriškai preš du metus atvykę į komandą ruošiamės, kad reikės kentėti ir bus sunkus sezonas. Vienu metu klubas buvo daugiausiai mačų per kalendorinius metus pralaimėjusi komanda Anglijoje.

Susidėjo tos nesėkmės „Premier“ lygoje, o dar ir sunki pradžia „Championship“, – apie praėjusį sezoną sakė L. Treigys.

🎟 Tickets for our Sky Bet Championship Play-Off Final against Nottingham Forest are now on general sale!



Full details ⤵#htafc