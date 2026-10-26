Pedri pareiškė, jog „Barcelona“ sumokėjo „El Clasico“ už padarytas kvailas klaidas

„Nežaidėme gerai. Pirmajame kėlinyje nebuvome panašūs į save. Yra daug dalykų, kuriuos galėjome atlikti geriau. Antrajame kėlinyje išlyginome rezultatą, bet prastai gynėmės praleisdami antrąjį įvartį.
Visgi pirmajame kėlinyje buvome labai lėti, labai daug kartų kvailai praradome kamuolį, o už tokias klaidas tenka susimokėti“, – po rungtynių kalbėjo Pedri.
Priminsime, jog „Barcelona“ buvo iškovojusi 11 pergalių iš eilės visuose turnyruose. Visgi Hansi Flicko auklėtiniai UEFA Čempionų lygoje nusileido Paryžiaus „Saint-Germain“, o dabar nusileido „Real“.
Tai taip pat buvo pirmasis katalonų ekipos patirtas pralaimėjimas „La Liga“ pirmenybėse. Tuo tarpu „Karališkasis“ klubas atsilikimą nuo lyderės „Barcelonos“ sumažino nuo 6 iki 3 taškų.
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