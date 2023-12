Pavyzdinė kova pergalės Eurolygoje neatnešė: Kazio „Žalgiris“ dramatiškai pralaimėjo Šaro „Fenerbahče“ klubui

Likus pusantros minutės „Žalgirio“ tritaškiai leido pasivyti nutolusius varžovus ir priartėti iki minimumo – 76:77.

Tuomet turkų grandą į priekį timptelėjo Tyleris Dorsey, kuris pelnė du beprotiškai sudėtingus taškus su pražanga.

.@TDORSEY_1 with one of the craziest shots you're going to see 👀 🤯 pic.twitter.com/TKPcBGqI77 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2023

Keenanas Evansas baudų metimais sumažino „Žalgirio“ deficitą iki dviejų taškų.

„Fenerbahče“ ataka buvo netiksli ir žalgiriečiai paskutine ataka galėjo išplėšti pratęsimą arba net pergalę, tačiau K. Evanso metimas skriejo pro šalį.

REKLAMA

REKLAMA

Keenan Evans 3⃣➕1⃣! pic.twitter.com/Fvak99knGP — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 20, 2023

„Fenerbahče“ klubui tai buvo septintoji pergalė iš eilės namuose. Šį sezoną namų arenoje turkai dar nepralaimėjo nė vienerių Eurolygos rungtynių.

REKLAMA

Rungtynės prasidėjo abiejų komandų uraganiniu puolimu – „Žalgiris“ po pirmo kėlinio pirmavo 26:22.

Antrajame kėlinyje kauniečiai buvo įgiję rekordinę 14 taškų persvarą, o po dviejų kėlinių „Žalgiris“ pirmavo 48:37.

Trečiajame kėlinyje „Fenerbahče“ priartėjo ir po trijų kėlinių pirmavo 62:56.

Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (26 nuotr.) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) +22 Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt) Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt)

(26 nuotr.) FOTOGALERIJA. Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“

Turkijos grandas laimėjo atkarpą 11:0 ir vien per pirmąją ketvirtojo kėlinio minutę pelnė 8 taškus be atsako. To pasekmė – ketvirtojo kėlinio pradžioje „Žalgiris“ jau turėjo 5 taškų deficitą.

REKLAMA

REKLAMA

Two of the seven points by @aHolli_20 in the first quarter. pic.twitter.com/h2P4KV7ucK — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 20, 2023

Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais jau penktadienį, kai Kaune susitiks su „Barcelonos“ klubu.

„Žalgiris“: Keenanas Evansas 19 (30 naud. bal.), Rolandas Šmitas 16 (9 atk. kam.), Laurynas Birutis 14 (5/6 dvit.), Kevarriusas Hayesas ir Austinas Hollinsas (5 kld.) po 7, Edmondas Sumneris 6 (2/3 trit.).

„Fenerbahče“: Tyleris Dorsey 19 (6/8 metimai), Scottie Wilbekinas 17 (5/7 trit.), Johnathanas Motley 16, Marko Guduričius ir Dyshawnas Pierre’as (8 atk. kam.) po 7.