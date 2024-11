Paulius Golubickas ir vėl buvo neprilygstamas A lygoje

Lietuvos rinktinės atstovas tapo geriausiu spalio–lapkričio mėnesių žaidėju. Tai paaiškėjo suskaičiavus čempionato komentatorių ir tinklalaidžių vedėjų balsus bei komandų kapitonų įvertinimus – juos pateikė su „TOPsport A lyga“ bendradarbiaujanti Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA).

Geriausiųjų apdovanojimus pristato pagrindinis pirmenybių rėmėjas „Pragmatic Play“. Žalgirietis geriausiu mėnesio žaidėju taip pat buvo tapęs rugsėjį.

P. Golubickas spalio–lapkričio mėnesiais Lietuvos čempionate sužaidė šešerias rungtynes, per kurias pelnė 3 įvarčius bei atliko 4 rezultatyvius. Be to, uždirbo savo komandai dar porą baudinių.

Iš viso šiemet žalgirietis „TOPsport A lygoje“ per 33 susitikimus pasižymėjo 8 kartus ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Tai buvo ketvirtasis saugo sezonas Lietuvos čempionate.

„Svarbiausias tikslas buvo čempionato laimėjimas arba kuo anksčiau užsitikrinti čempionų vardą. Kaip visada – prisidėti prie komandos pergalių įvarčiais ir perdavimais, aktyviu žaidimu atakoje.

Asmeniškai buvo užsirašyta, kad reikia pagerinti asmeninius rekordus. Įvarčių nepavyko pagerinti, bet vis tiek esu patenkintas. Praeitais metais nepavyko pasiekti, kažką reikėjo keisti, tai pakeičiau šiek tiek individualių treniruočių principą kartu su Edgaru Lukoševičiumi, kuris labai prisidėjo prie mano turimų problemų ir kūno stiprinimo.

Ir be abejo, privaloma paminėti komandą ir trenerių štabą, šiemet buvome tikra komanda. Individualūs žaidėjai gali nulemti rungtynių svarbą, bet viso sezono metu komandinius pasiekimus nulemia visa komanda“, – pasakojo P. Golubickas.

Kovo, balandžio, birželio ir rugpjūčio mėnesiais geriausiais žaidėjais tapo kiti „Žalgirio“ atstovai – Giedrius Matulevičius, Joelis Bopesu ir du sykius Liviu Antalis, gegužę – Kauno rajono „Hegelmann“ brazilas Leo Ribeiro, liepą – pastarojo komandos draugas Artemas Ščedras.