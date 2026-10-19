Pauliukevičius negailėjo Kanišauskui aštrių žodžių: „Kai aš pataikau savo sunkia ranka, visi žmonės krenta“

I. Pauliukevičius pripažino, kad jam nepatiko N. Kanišausko komentarai po kovos su Sergejumi Maslobojevu. Tuomet N. Kanišauskas pareiškė, kad I. Pauliukevičius elgėsi negražiai ir neparodė deramos pagarbos varžovui. Vėliau į tarpusavio akistatą N. Kanišauskas atsinešė Patriko žaislą.
„Jau dabar neatsimenu, ką jis ten pasakė, bet man tai nepatiko. Dar paskui tą Patriką atsinešė. Nesuprantu, kam jis jį atnešė. Jis naudoja tą spartiečių taktiką – vaizduoja besmegenį ir kažką. Bando mane taip paveikti“, – sakė I. Pauliukevičius.
Sunkiasvoris taip pat prisiminė matęs N. Kanišausko sparingus ir negailėjo varžovui aštrių žodžių.
„Mačiau, kaip jis juda pagal boksą, tai atleisk, Nagli, bet užmuščiau tave. Jis kyla 10 kg į viršų. Per mėnesį jis taip greitai nesustiprės ir tiek daug svorio nepriaugs, o aš visą laiką esu šitame svoryje, esu kovojęs net ir dar didesniame. Manau, kad jis tikrai trapesnis už mane“, – teigė I. Pauliukevičius.
Prieš artėjančią kovą N. Kanišauskas išvyko treniruotis į „Sparta Fight Gym“ klubą. Jis aiškino, kad šį pasirinkimą lėmė sparingo partnerių būtinybė ir tai, jog tame klube yra gerai išanalizuotas būsimas jo priešininkas. Vis dėlto I. Pauliukevičių toks sprendimas nustebino.
„Kas atvaro pas juos, tai tuos ir pridaužau ringe. Tai toks prastokas pasirinkimas. Nežinau, jau geriau būtų varęs pas kokį Dirkstį sportuoti.
Sako, kad jis nepatogus kovotojas. Jis toks ne bokso, o labiau MMA kovotojas. Nemanau, kad jis mane kažkuo nustebins. Jaučiu, kad daug smūgių išmes, bet tie jo smūgiai tokie keisti. Galų gale, koks man skirtumas – jis vis tiek bus mano maišas.
Jis galėjo išbandyti šią kategoriją su kokiu lengvesniu priešininku, kad galėtų įsivažiuoti ir panašiai. Dabar eina su manimi iš karto. Pažiūrėsim, kokį šoką gaus jo galva. Kai aš pataikau savo sunkia ranka, visi žmonės krenta“, – svarstė I. Pauliukevičius.
Kovotojas neslėpė, kad prieš akistatą netrūksta ir sportinio pykčio.
„Pykčio tikrai yra. Jo būdavo ir anksčiau, bet dabar aš išmokau tą pyktį nukreipti tiesia linija – jis eina ten, kur ir turi eiti“, – sakė I. Pauliukevičius.
Galiausiai jis pajuokavo ir apie tai, kaip galėtų atrodyti kovos pradžia, prisiminęs N. Kanišausko akistatą su Dominyku Dirksčiu.
„Tai „pitaką“ duosim vienas kitam“, – juokėsi kovotojas.
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