Kanišauskas prieš kovą su Pauliukevičiumi kirto varžovui: „Neatrodo toks pavojingas, kai sutinka geresnius kovotojus“

N. Kanišauskas praėjusiame „UTMA 19“ turnyre įveikė Dovydą Girdzevičių ir praktiškai neturėjo laiko poilsiui. Kovotojas netrukus pradėjo naują treniruočių stovyklą, kad pasiruoštų akistatai su I. Pauliukevičiumi.
„Šį kartą labai mažai buvo likę laiko iki kovos. Kiek čia buvo? Keturios savaitės? Tokiu atveju nėra kito pasirinkimo – tiesiog reikia grįžti į treniruotes“, – sakė kovotojas.
Per „UTMA 19“ turnyrą N. Kanišauskas į akistatą su I. Pauliukevičiumi atsinešė Patriko žaislą. Šis veikėjas gerai žinomas iš animacinio filmuko „Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Neandartiolas. Kur Patrikas gyvena? Po akmeniu. Tai va – turim“, – savo sprendimą paaiškino N. Kanišauskas.
Artėjant būsimai kovai jam teko priaugti dar daugiau svorio. Kadangi varžovai tampa vis stipresni fiziškai, sportininkas taip pat ketina šiek tiek pakeisti savo kovos stilių.
„Dabar stengsiuosi mažiau nuleidinėti rankas nei anksčiau. Čia tiesiog toks mano stilius būdavo, bet dabar reikės rimtai rankas laikyti, nes vis tiek kone 10 kg skirtumas – nuo 86 kg iki 95 kg kategorijos“, – kalbėjo N. Kanišauskas.
Kovotojas pripažino, kad I. Pauliukevičius yra geras sportininkas, tačiau kartu priminė, kaip baigėsi ankstesnės akistatos su pajėgiais varžovais.
„Šalkovskį sakė sunešios. Sunešiojo? Teisėjų sprendimu baigėsi. Su Sergejum irgi teisėjų sprendimu baigėsi. Kai jis sutinka geresnius kovotojus, tai nebeatrodo toks pavojingas. Gerai, ten Velenčiucas jau prakirstas belekiek kartų, tai tiesiog...“ – pridūrė N. Kanišauskas.
N. Kanišausko treneris Mindaugas Kulikauskas pridėjo: „Ignas nėra kažkoks sudėtingas labai priešininkas, kad ten reikėtų kažką labai gliaudyt, bet jis pavojingas. Jis gali sumušti ir trečiam, ir ketvirtam raunde. Tai jau matėm. Jis yra sprogstantis, pavojingas kovotojas, galintis pasinaudoti bet kuria priešininko klaida. Jam reikia nesuteikti tos progos susprogti ir viskas būtų kaip ir paprasta“.
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