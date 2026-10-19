Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Kanišauskas prieš kovą su Pauliukevičiumi kirto varžovui: „Neatrodo toks pavojingas, kai sutinka geresnius kovotojus“

2026-10-19 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 21:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 24 dieną Vilniaus arenoje vyksiančio turnyro „UTMA 20“ pagrindinėje vakaro kovoje susitiks svorio kategorijos iki 95 kg reitingo lyderis Ignas Pauliukevičius (7-1, 5 nokautai) ir į šią kategoriją kylantis Naglis Kanišauskas (4-1, 3 nokautai).

Naglis Kanišauskas | Stop kadras
GALERIJA (5)

Spalio 24 dieną Vilniaus arenoje vyksiančio turnyro „UTMA 20“ pagrindinėje vakaro kovoje susitiks svorio kategorijos iki 95 kg reitingo lyderis Ignas Pauliukevičius (7-1, 5 nokautai) ir į šią kategoriją kylantis Naglis Kanišauskas (4-1, 3 nokautai).

REKLAMA
0

N. Kanišauskas praėjusiame „UTMA 19“ turnyre įveikė Dovydą Girdzevičių ir praktiškai neturėjo laiko poilsiui. Kovotojas netrukus pradėjo naują treniruočių stovyklą, kad pasiruoštų akistatai su I. Pauliukevičiumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Naglis Kanišauskas – Dovydas Girdzevičius (09.26)

„Šį kartą labai mažai buvo likę laiko iki kovos. Kiek čia buvo? Keturios savaitės? Tokiu atveju nėra kito pasirinkimo – tiesiog reikia grįžti į treniruotes“, – sakė kovotojas.

REKLAMA
REKLAMA

Per „UTMA 19“ turnyrą N. Kanišauskas į akistatą su I. Pauliukevičiumi atsinešė Patriko žaislą. Šis veikėjas gerai žinomas iš animacinio filmuko „Kempiniukas Plačiakelnis“.

REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akistata: Ignas Pauliukevičius ir Naglis Kanišauskas

„Neandartiolas. Kur Patrikas gyvena? Po akmeniu. Tai va – turim“, – savo sprendimą paaiškino N. Kanišauskas.

Artėjant būsimai kovai jam teko priaugti dar daugiau svorio. Kadangi varžovai tampa vis stipresni fiziškai, sportininkas taip pat ketina šiek tiek pakeisti savo kovos stilių.

„Dabar stengsiuosi mažiau nuleidinėti rankas nei anksčiau. Čia tiesiog toks mano stilius būdavo, bet dabar reikės rimtai rankas laikyti, nes vis tiek kone 10 kg skirtumas – nuo 86 kg iki 95 kg kategorijos“, – kalbėjo N. Kanišauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Kovotojas pripažino, kad I. Pauliukevičius yra geras sportininkas, tačiau kartu priminė, kaip baigėsi ankstesnės akistatos su pajėgiais varžovais.

„Šalkovskį sakė sunešios. Sunešiojo? Teisėjų sprendimu baigėsi. Su Sergejum irgi teisėjų sprendimu baigėsi. Kai jis sutinka geresnius kovotojus, tai nebeatrodo toks pavojingas. Gerai, ten Velenčiucas jau prakirstas belekiek kartų, tai tiesiog...“ – pridūrė N. Kanišauskas.

N. Kanišausko treneris Mindaugas Kulikauskas pridėjo: „Ignas nėra kažkoks sudėtingas labai priešininkas, kad ten reikėtų kažką labai gliaudyt, bet jis pavojingas. Jis gali sumušti ir trečiam, ir ketvirtam raunde. Tai jau matėm. Jis yra sprogstantis, pavojingas kovotojas, galintis pasinaudoti bet kuria priešininko klaida. Jam reikia nesuteikti tos progos susprogti ir viskas būtų kaip ir paprasta“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų