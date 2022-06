Oficialiai kontraktas tarp klubo ir žaidėjo baigsis birelio 30-ą dieną.

Dar 2016 m. P.Pogba „Man United“ komandai kainavo tuo metu rekordinius 89 mln. svarų sterlingų, kuomet atvyko iš Turino „Juventus“ ekipos.

Tai buvo antras kartas, kuomet P.Pogba rungtyniavo „Man United“ gretose. Per šį laikotarpį jis sužaidė 226 rungtynes ir įmušė 39 įvarčius.

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC