„Patriotai“ užtikrintai įveikė „Kretingą“

Šeimininkai rungtynes pradėjo spurtu 10:0 ir nuo pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą. Alytiškiai išlaikė gerą žaidimo ritmą visą pirmąjį ketvirtį ir po dešimties minučių pirmavo 25:15.
Antrajame kėlinyje „Patriotai“ toliau didino pranašumą. Likus keturioms minutėms iki ilgosios pertraukos, šeimininkai pirmavo 42:23. Vis dėlto kretingiškiai atsakė spurtu 6:0 ir sumažino atsilikimą iki 15 taškų (44:29). Į ilgąją pertrauką Alytaus ekipa išėjo pirmaudama 48:36.
Po pertraukos šeimininkai vėl padidino persvarą. Trečiajame ketvirtyje, likus kiek daugiau nei keturioms minutėms, alytiškių pranašumas pasiekė 20 taškų (60:40). Prieš lemiamą kėlinį „Patriotai“ pirmavo 73:49.
Ketvirtajame kėlinyje Kretingos ekipa kiek sumažino atsilikimą, tačiau rungtynių baigties pakeisti nepavyko. Alytiškiai išsaugojo solidų pranašumą ir šventė pergalę 90:70.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jamesas Vadellas Williamsas, pelnęs 21 tašką. Channonas Charlesas Hallas jaunesnysis pridėjo 16 taškų, Šarūnas Valunta – 14.
Naudingiausiai Alytaus ekipoje rungtyniavo Karolis Guščikas, kuris pelnė 9 taškus, atkovojo 10 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 26 naudingumo balus.
Kretingos komandoje rezultatyviausi buvo Ernestas Bružas ir Klaidas Metrikis, pelnę po 15 taškų. Justas Žiubrys pridėjo 8 taškus, Edgaras Danys – 7.
Šeimininkai gerokai taikliau atakavo krepšį. Alytiškiai pataikė 25 iš 36 dvitaškių (69,4 proc.) ir 9 iš 23 tritaškių (39,1 proc.), o kretingiškiai – atitinkamai 14 iš 31 (45,2 proc.) ir 6 iš 29 (20,7 proc.).
„Patriotai“ taip pat laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (36:26) ir atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (17:13).
„Patriotai“: Jamesas Vadellas Williamsas 21, Channonas Charlesas Hallas jaunesnysis 16, Šarūnas Valunta 14, Karolis Guščikas 9, Edas Valenta 8, Paulius Knyza 8, Ernestas Jaškus 6, Darnellas Devonas Brodie 6, Tomas Sabaliauskas 2.
„Kretinga-FlexBlow“: Ernestas Bružas 15, Klaidas Metrikis 15, Justas Žiubrys 8, Edgaras Danys 7, Jalenas Warrenas 6, Domantas Šarauskas 6, Justinas Tayloras Youngas 5, Mantvydas Staniulis 4, Kristupas Grybas 2, Rytis Zabita 2.
Vilkaviškyje krito Kauno r. klubas
Vilkaviškio „Perlas“ (3/3) savo aikštelėje sustabdė Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“ (5/2) ekipą. „URBO-NKL“ čempionato susitikime vilkaviškiečiai varžovus įveikė 82:73 (20:24, 24:18, 20:16, 18:15).
Susitikimo pradžioje komandos keitėsi taikliais metimais, o pirmojo ketvirčio viduryje rezultatas buvo lygus 6:6. Tuomet svečiai surengė spurtą 9:0 ir atitrūko 15:6. Vis dėlto šeimininkai neleido varžovams pabėgti ir, likus mažiau nei minutei iki kėlinio pabaigos, sumažino atsilikimą iki minimumo (20:21). Po pirmųjų dešimties minučių Kauno rajono ekipa pirmavo 24:20.
Antrajame ketvirtyje Vilkaviškio krepšininkai perėmė iniciatyvą. Likus 4 minutėms ir 40 sekundžių iki ilgosios pertraukos, šeimininkai persvėrė rezultatą savo naudai (35:34). Iki kėlinio pabaigos vyko atkakli kova, tačiau į pertrauką „Perlas“ išėjo turėdamas dviejų taškų pranašumą (44:42).
Po pertraukos šeimininkai išlaikė iniciatyvą ir pamažu didino persvarą. Trečiąjį ketvirtį laimėję 20:16, vilkaviškiečiai prieš lemiamą kėlinį pirmavo 64:58.
Vis dėlto svečiai iš Kauno rajono neketino pasiduoti. Ketvirtajame kėlinyje, likus kiek daugiau nei septynioms minutėms, rezultatas tapo lygus 68:68. Tačiau lemiamu metu sėkmingiau rungtyniavo šeimininkai, kurie per likusį laiką varžovams leido pelnyti vos 5 taškus ir iškovojo pergalę 82:73.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Emilis Bartninkas, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 10 kamuolių ir surinkęs 27 naudingumo balus. Justinas Marcinkevičius pridėjo 21 tašką, 7 atkovotus kamuolius ir 24 naudingumo balus, o Jordanas Nigelis Staffordas surinko 19 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 23 naudingumo balus.
Kauno rajono ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Kyle’as Augustusas-Duke’as Simpsonas, pelnęs 18 taškų. Jadenas Terellas Flournoy pridėjo 14 taškų ir 7 atkovotus kamuolius, o Simas Šliogeris – 10 taškų.
„Perlas“ geriau atakavo iš dviejų taškų zonos – šeimininkai pataikė 26 iš 42 dvitaškių (61,9 proc.), o svečiai – 22 iš 46 (47,8 proc.). Vilkaviškiečiai taip pat laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (37:31).
Vilkaviškio ekipa šiose rungtynėse vertėsi be Deivido Žukausko ir Gusto Kučinsko.
„Perlas“: Emilis Bartninkas 23, Justinas Marcinkevičius 21, Jordanas Nigelis Staffordas 19, Paulius Danisevičius 7, Benas Bagdonavičius 4, Mantvydas Žukauskas 4, Titas Pažarauskas 4.
„Omega-Tauras-LSU“: Kyle’as Augustusas-Duke’as Simpsonas 18, Jadenas Terellas Flournoy 14, Simas Šliogeris 10, Jonas Levickas 7, Giedrius Stankevičius 7, Šarūnas Vasiliauskas 4, Jacobas Beckeris Cookas 4, Nedas Vydmantas 4, Ąžuolas Hopenas 3, Tauris Aliukonis 2.
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