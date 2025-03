Patricijos Paukštytės nesustabdė ir skaudžią tragediją išgyvenusi ukrainietė

Pirmajame sete lietuvė neišlaikė 2 geimų persvaros (2:0, 2:2). Vienuoliktajame geime lietuvė galėjo susigrąžinti iniciatyvą, bet nerealizavo „break pointų“, o dvyliktajame geime vos atlaikė K. Lazarenko spaudimą ir išplėšė pratęsimą. Lietuvė dominavo pratęsime, o antrojo seto pradžioje laimėjo varžovės padavimų seriją, atitrūko 2:0 ir tada ukrainietė atsisakė tęsti mačą.

K. Lazarenko pernai neteko dėdės, kuris gynė Ukrainą nuo okupantų iš Rusijos.

Ukrainian tennis player Kateryna Lazarenko lost her uncle, defender of Ukraine, who was killed in Russia's attack on the frontline.



19-year-old Lazarenko reached her maiden ITF singles final in November last year.



Glory to the Hero 🕯️🇺🇦😔 pic.twitter.com/0iRzOHD5dB

