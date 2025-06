Patricija Paukštytė užtikrintai laimėjo ITF finalą Tunise ir pagerino savo WTA reitingą

Pirmajame sete lietuvė įteikė varžovei „riestainį“, nors egiptietė buvo susikūrusi 3 „break pointus“. Antrojo seto pradžioje abi tenisininkės švaistė „break pointus“, o aštuntajame geime lietuvė laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko 5:3. Deja, savo padavimais P. Paukštytė mačo neužbaigė, o egiptietę išgelbėjo įspūdingas spurtas 4:0.

Geriau P. Paukštytė startavo ir trečiajame sete (4:1). Septintajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3), bet neleido varžovei išlyginti rezultato, kai jau aštuntajame geime realizavo „break pointą“. Vėliau lietuvė savo padavimais įtvirtino pergalę.

P. Paukštytė laimėjo 2-ą ITF moterų vienetų turnyrą per karjerą. Lietuvei atiteko 15 WTA vienetų reitingo taškų ir 2352 JAV doleriai. Po 8 dienų P. Paukštytė reitinge turėtų patekti į 620-uką, kas būtų naujas jos karjeros rekordas.

Šeštadienį P. Paukštytė tapo ir dvejetų varžybų nugalėtoja. Finale lietuvė su prancūze Astrid Cirotte per 62 minutes 6:4, 6:1 pasiekė pergalę prieš L. Alhussein Abdel Aziz ir vokietę Anją Wildgruber. Lietuvė su prancūze pelnė 956 JAV dolerius ir po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. P. Paukštytei tai 2-as toks titulas per 2 savaites ir 9-as per karjerą.

20-metė lietuvių kilmės britė Kristina Paskauskas (WTA-838) vienetuose nukeliavo iki aštuntfinalio, kuriame 6:4, 5:7, 3:6 pralaimėjo prieš nuo kvalifikacijos startavusią kamerūnietę Karinę Marion Job (ITF-1520). K. Paskauskas atiteko 1 WTA vienetų reitingo taškas ir 294 JAV doleriai.

Dvejetų starte K. Paskauskas kartu su Gabia Paskauskas dar pirmajame rate 6:7 (3:7), 6:0, [3:10] pralaimėjo prieš itales Elisą Andreą Camerano ir Ginevrą Parentini Vallegą Montebruno bei pasidalino 74 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.