Patikimas NBA šaltinis: ginklu mosikuojančiam Morantui gresia ilga suspendavimo bausmė

„Manau, kad Morantui gresia ilga suspendavimo bausmė, kurį įsigalios nuo kito sezono pradžios. Spaudimą darys ir kitos NBA komandos, nes tai žalinga ne tik „Grizzlies“ klubui, bet ir visai lygai. Nemanau, kad Silveris šį kartą bus švelnus“, - sakė jis.

Pasirodžius vaizdo įrašui, „Grizzlies“ komanda tą pačią dieną suspendavo J.Morantą.

Šiame NBA sezone 23 metų atletas rinkdavo 26,2 taško, atkovodavo 5,9 kamuolio ir atlikdavo 8,1 perdavimo.

Ja Morant appears to be holding a gun at the 13-second mark of this IG Live pic.twitter.com/M6EkyY8Zmn