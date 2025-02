Pastebėjo tik akyliausi: „Žalgirio“ įraše socialiniuose tinkluose – paslėpta žinutė

„No fear. All in. Top game. Over. (liet. Jokios baimės. Viskas arba nieko. Aukščiausias lygis. Pabaiga.)“, – rasoma kauniečių įraše socialiniuose tinkluose.

(Presented by: Go3). pic.twitter.com/J6x8D2O3eR — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 27, 2025

Nors šie žodžių junginiai iš pradžių atrodo skirti tiesiog pergalės šventimui, tačiau akyliausi pastebėjo, jog iš pirmųjų šių žodžių raidžių galima sudėti žodį NATO.

Primename, kad prieš rungtynes Serbijos klubo fanai Rusijos vėliavas, kuriose buvo ir nubrauktas NATO ženklas.