Pastarųjų dviejų Dakarų nugalėtojas Nasseras Al-Attiyah skrenda namo: „Daugiau nenoriu lipti į šį automobilį“

Dar po penkių greičio ruožų N.Al-Attiyah bendroje įskaitoje užėmė antrą vietą, tačiau jau po šeštojo nukrito į 16-ą poziciją ir nors po septintojo pakilo į 11-ą vietą, bet aštunto ir devinto greičio ruožų jis neužbaigė dėl mechaninių problemų.

Nors N.Al-Attiyah dar turi vieną „jokerį“ ir galėtų rytoj startuoti normalioje pozicijoje bei kovoti dėl WRC pasaulio čempionato taškų, tačiau jis nusprendė daugiau nebelipti į savo „Prodrive“ automobilį.

„Nenoriu daugiau lipti į šį automobilį. Atėjau tiesiog pasakyti ačiū, šiandien išvykstu“, – sakė N.Al-Attiyah. –Šiais metais kai ko išmokau iš Dakaro ir to daugiau nebenutiks“.

🎙 @AlAttiyahN says #Dakar2024 is over for him, with important lessons learned ⛔️



Whilst for @SebastienLoeb it's all good 🚗 pic.twitter.com/umjTSliX8o