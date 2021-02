Paskelbti NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių penketai, Sabonį įvertino žurnalistai

Rytų konferencijos startinį penketą sudarys kapitonas Kebinas Durantas, Kyrie Irvingas (abu „Nets“), Bradley Bealas („Wizards“), Giannis Antetokounmpo („Bucks“) ir Joelis Embiidas („76ers“).

View this post on Instagram

Vakaruose startuos kapitonu išrinkintas LeBronas Jamesas („Lakers“), Kawhi Leonardas („Clippers“), Stephenas Curry („Warriors“), Luka Dončičius („Mavericks“) ir serbas Nikola Jokičius („Nuggets“).

L. Jamesui tai bus jau net 17-osios „Visų žvaigždžių“ rungtynės karjeroje.

View this post on Instagram

Vasario 23 dieną paaiškės atsarginiai rungtynių žaidėjai, tarp kurių gali būti ir Domantas Sabonis.

Indianos „Pacers“ aukštaūgiui rinkimuose sirgaliai skyrė aštuntąją vietą. Tarp krepšininkų jis liko devintas, bet tarp žurnalistu užėmė net ketvirtąją poziciją

Praėjusiais metais D. Sabonis į „Visų žvaigždžių“ mačą pateko būtent trenerio sprendimu. Realu, kad lygiai taip pat jis ten atsidurs ir šiemet.

Renkant „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvius sirgalių balsas sudarė 50 proc. galutinio balo, o žurnalistų ir krepšininkų – po 25 proc.

Here’s the order of voting from fans 50%), players (25%) and media (25%) for NBA All-Star starters: pic.twitter.com/rfsIO35IA8