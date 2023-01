Pasitvirtino blogiausias scenarijus: Evanso sezonas – baigtas

Krepšininkas pajuto aštrų skausmą po to, kai nusileido ant parketo atsikovojęs kamuolį gynyboje. Žalgirietis iškart po traumos buvo nuvežtas į „Gijos“ klinikas, kur atlikti tyrimai patvirtino plyšusios Achilo sausgyslės diagnozę.

Gynėjas po tyrimų buvo iškart operuotas ortopedo traumatologo prof. Rimtauto Gudo. K.Evanso laukia nuo 6 iki 8 mėnesių truksianti reabilitacija.

Šį sezoną amerikietis demonstravo fantastišką žaidimą Eurolygoje. Iki traumos K.Evansas buvo rezultatyviausias ir naudingiausias komandos žaidėjas turnyre su 16,8 taško ir 18,4 naudingumo balo vidurkiais. Ketvirtadienio vakarą žaidėjas buvo spėjęs pelnyti 2 taškus per sužaistas 57 sekundes.

Very bad injury at the beginning EuroLeague game between Zalgiris Kaunas and Fenerbahçe Beko Istanbul for Keenan Evans.

