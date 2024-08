Pasitikėjimo iš kolegių pasisėmusi Viktorija Senkutė demonstravo ramybę: „Man žaidynės dar tik prasideda“

Įpusėjus distancijai mūsiškė įsitvirtino antroje pozicijoje, o pirmoji yrėsi olimpinė čempionė iš Naujosios Zelandijos Emma Twigg.

Likus 500 metrų iki distancijos pabaigos V. Senkutė ir toliau plaukė antroje vietoje ir buvo gerokai atitrūkusi nuo trečioje vietoje buvusios JAV irkluotojos.

Antrą poziciją lietuvei pavyko išlaikyti iki pat 2 km pabaigos, o 7 min. 19.15 sek. laikas buvo antras geriausias tarp visų pusfinalio dalyvių.

Nors tokie rezultatai gali kelti daug vilčių žvelgiant į medalius, tačiau pati irkluotoja išlieka rami.

„Man olimpinės žaidynės dar tik prasideda, – po pusfinalio sakė V. Senkutė. – Kaip prieš tai ir sakiau, kiekvieną dieną turiu kažkokias užduotis, ateinu, kiekvieną dieną imu per naują ir tą stengiuosi įgyvendinti. Kaip mano treneris sako, visi plaukimai iki finalo yra parengiamieji.

Prioritetas man yra atsigavimas. Viską darau taip, kaip darau kiekvieną dieną. Žaidynės man dar tik prasideda.“

Vakar į finalą taip pat pateko ir Ievos Adomavičiūtės ir Kamilės Kralikaitės duetas. Po savo pusfinalio I. Adomavičiūtė kalbėjo, kad jaučiasi lyg sapne, o panašų jausmą išsakė ir V. Senkutė.

„Yra toks jausmas, kad nesupranti iki galo, kas vyksta. Stengiuosi neužsihype’inti, nepūsti to burbulo. Kiekvieną dieną reikės ateiti ir daryti tą patį. Negaliu per daug išpūsti to burbulo, nes žaidynės dar tik prasidės, ta tikroji kova“, – sakė ji.

Būtent minėtas duetas pačiai sportininkei prieš finalą suteikė ir papildomą postūmį bei geresnes emocijas.

„Nežinau, ką reiškia Lietuvai, bet mes visa komanda labai didžiuojamės, visi dirbame kartu, visi matėme savo tą procesą.

Vakarykštis patekimas pavienės dvivietės merginų į finalą suteikė labai daug pasitikėjimo. Mes viena kitą labai palaikome. Jeigu gali viena, vadinasi, gali ir kita“, – kalbėjo V. Senkutė.

Į varžoves dėmesio nekreipianti sportininkė stengiasi išlaikyti ramybę, atlieka savo įprastą rutiną ir nesidairo į jokius kitus pašalinius veiksmus.

Nors šiek tiek nerimo galėjo kelti šįryt Paryžiuje siautusi audra, tačiau olimpietė sakė, kad vėliau oras vėl buvo lyg Lietuvoje.

„Buvo viešbutyje šiek tiek išgąsdinęs tas oras, bet organizatoriai pranešė, kad nuo 7.30 val. bus galima treniruotis, tai pasitikime jais, jų radarais ir nepanikavome.

Esu minėjusi, kad Trakuose turim visko, čia oro sąlygos labai panašios kaip Trakuose, tai jaučiuosi kaip namuose“, – kalbėjo V. Senkutė.