Chaosas prasidėjo dar tada, kai Brianas Baragwanathas nustatytu laiku nepasirodė starte. Būtent jis automobilių klasėje turėjo startuoti pirmasis.

Tada į trasą pajudėjo prancūzas Lionelis Baud, kuris vos už 200-300 m nuo starto kliudė žiūrovą.

Paplitusiame vaizdo įraše matyti, jog ne vienas sirgalius stovėjo pavojingoje zonoje, tačiau labiausiai nepasisekė vienam Rusijos piliečiui, kuris pateko po L. Baud automobilio ratais.

Rusas patyrė kojos lūžius ir buvo išgabentas į ligoninę.

„Kai startavo pirmas automobilis, tas sirgalius supanikavo, pradėjo bėgti į kairę ir pateko po automobilio ratais. Dėl atviro kojos lūžio jį išgabenome į ligoninę“, – teigė lenktynių direktorius Davidas Castera.

#Dakar2024 : Aftermath of the accident with Lionel Baud and a spectator at the start of Stage 1 that resulted in the delay for FIA classes.



Local reports say the fan only suffered minor bruises and will be okay after being treated at a hospital.



🎥 via WhatsApp users pic.twitter.com/OKMfQCALnj