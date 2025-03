Pasigrožėkite pretendentu į metų nokautus: varžovas buvo nokautuotas stovint ant vienos kojos ir atlikus įspūdingą spyrį iš apsisukimo

Penktadienio vakarą Ajovos mieste „Xtreme“ arenoje įvyko „Xtreme Fighting Championship 52“ turnyras ir nors septynių kovų programoje dominavo patyrę MMA veteranai, dėmesį pavogė visų lengviausio svorio kategorijoje (iki 125 svarų arba 56,7 kg) debiutavęs kovotojas.

J. Lathropas pagrindinės programos kovoje susitiko su Izraelio kovotoju Jevgenijumi Šinkarevskiu (2-1) ir pavergė publiką jau pirmajame raunde. Iš pradžių J. Lathropas atliko spyrį į kūną, tačiau jo koja buvo sugauta. Tuomet amerikietis apsisuko, kita koja atliko įspūdingą smūgį į galvą ir paliko varžovą be samonės.

Atsižvelgiant į tai, kaip įspūdingai šis epizodas atrodo, J. Lathropas jau dabar gali pretenduoti į šių metų nokauto titulą. Toks debiutas neabejotinai patrauks ir didžiųjų MMA organizacijų dėmesį.

OH MY GOD. Ridiculous KO by Jaron Lathrop against Yevgeni Shinkarevsky. Buckley-Impa style. Kick-catch spin kick to the face #XFC52 pic.twitter.com/Bpppowg1sP