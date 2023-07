Pasidaryti asmenukę mėginęs sirgalius parbloškė būrį dviratininkų „Tour de France“ varžybose

Vienas iš sirgalių bandė pasidaryti asmenukę su sportininkais, o po to, kai įkišo telefoną į dviratininkų kelią sukliudė Seppą Kussą. Sukliudytas sportininkas krito, o krisdamas užstojo kelią kitiems, todėl iš viso ant žemės atsidūrė 20 dviratininkų.

Sukliudytasis S. Kussas yra „Tour de France“ bendrosios įskaitos lyderio Jono Vingegaardo komandos draugas „Jumbo-Visma“ ekipoje.

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.



Crash seen in slow motion. #TDF2023 pic.twitter.com/qAbxycQSBf